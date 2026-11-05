Организовали ракетный удар по ''Охматдиту'' в Киеве: СБУ установила военных преступников

Сотрудники СБУ и ОГП заочно сообщили о подозрении еще трем российским военным, которые организовали удар по больнице "Охматдит" в Киеве. Тогда российская ракета Х-101 атаковала корпус токсикологии медучреждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Что известно

"Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на еще трех представителей командования вооруженных группировок РФ, которые организовали удар по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, тогда российская ракета Х-101 атаковала корпус токсикологии медучреждения. В результате воздушной атаки погибли двое гражданских, еще десятки людей получили ранения различной степени тяжести.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении в совершении военного преступления командирам воинских подразделений России, которые участвовали в планировании удара и доведении соответствующего боевого приказа до подчиненных.

Речь идет о:

полковнике Олеге Скитском – командире 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ;

– командире 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ; полковнике Илье Корякине – заместителе командира – начальнике штаба 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ;

– заместителе командира – начальнике штаба 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ; подполковника Александра Сенченко – начальника штаба – заместителя командира 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка этого соединения страны-агрессора.

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Как установило расследование, злоумышленники приказали подчиненным атаковать "Охматдет" крылатой ракетой, которую запустили с российского бомбардировщика Ту-95МС.

Напомним, ранее по материалам СБУ заочно подозрение за этот обстрел получили российские генералы Сергей Кобылаш, Сергей Кувалдин и Николай Варпахович.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ 8 июля 2024 года во время массированной атаки Киева целенаправленно попала в здание детской больницы "Охматдет". Российская крылатая ракета Х-101 повредила несколько корпусов медучреждения, в частности токсикологический.

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