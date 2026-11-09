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Оказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
1,3 т.
Оказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. Фото
Михаил Романенко

Во время массированной комбинированной атаки в ночь на 7 ноября россияне ударили дроном по частному дому в селе Богдановка Киевской области. Под завалами оказались супруги Романенко.

Жена смогла выбраться самостоятельно, а мужчину деблокировали спасатели, позднее он умер в больнице. О Михаиле Романенко, чью жизнь оборвал вражеский удар, рассказали на Facebook-странице "Их убила Россия".

Что известно об убитом мужчине

Авторы канала рассказали, что в Киевской области россияне в ночь на 7 ноября убили 66-летнего Михаила Романенко.

Оказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. Фото

Михаил Романенко

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Вражеский дрон прилетел в дом в селе Богдановка Броварского района, где он находился вместе с женой.

Оказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. Фото

Россияне ударили дроном по дому

Оказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. Фото

Вспыхнул пожар

Оказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. Фото

Под завалами оказались супруги. Источник: Великодымерская громада

"Мужчина оказался под завалами собственного дома вместе с женой. Женщина смогла выбраться самостоятельно, а Михаила Дмитриевича деблокировали спасатели ГСЧС. Его госпитализировали с тяжелыми ожогами и множественными осколочными ранениями, однако, несмотря на усилия медиков, мужчина умер в больнице от полученных травм", – говорится в сообщении.

Оказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. Фото

Скриншот сообщения

В понедельник, 9 ноября, с убитым Россией Михаилом Романенко прощаются в его родном селе.

Оказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. Фото

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 ноября враг нанес удар по Киеву и области: есть погибший, среди пострадавших – ребенок.

В результате попаданий поврежден, в частности, Северный мост в Киеве, движение по нему временно перекрывали.

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