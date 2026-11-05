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Оккупанты атаковали логистическую инфраструктуру Киевщины: произошел пожар, есть пострадавший. Фото и видео

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
1,6 т.
Оккупанты атаковали логистическую инфраструктуру Киевщины: произошел пожар, есть пострадавший. Фото и видео
Оккупанты атаковали логистическую инфраструктуру Киевщины. Источник: ГСЧС

В ночь на 5 ноября оккупационная армия России нанесла серию ударов по Киевской области. В этот раз целью атаки врага стала логистическая инфраструктура столичного региона.

Вследствие обстрела один мужчина травмирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Последствия атаки

По информации ведомства, в Бучанском районе в результате обстрела вспыхнул пожар логистической инфраструктуры. На месте работали спасатели Бучанского и других районов области. Также для ликвидации последствий атаки были привлечены дополнительные силы.

По состоянию на 7:00 утра пожар уже был локализован. Тем не менее, на месте обстрела продолжаются проливки очагов горения и разборки конструкций. По предварительной информации, погибших нет. Один мужчина травмирован.

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В областной военной администрации сразу после полуночи сообщили, что в Бучанском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание на территории склада.

В свою очередь жители Киева в сети сообщали, что после взрывов зарево от пожара было видно из разных районов столицы. По информации мониторинговых каналов, для удара по логистике российские оккупанты применили реактивные дроны.

Позже Киевская ОВА уточнила, что ранение получил мужчина 1978 года рождения, у него диагностирована резаная рана правого бедра. Медики предоставили ему необходимую помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался. Также взрывной волной поврежден автомобиль.

Оккупанты атаковали логистическую инфраструктуру Киевщины: произошел пожар, есть пострадавший. Фото и видео

На месте атаки работали спасатели. Источник: ГСЧС

Оккупанты атаковали логистическую инфраструктуру Киевщины: произошел пожар, есть пострадавший. Фото и видео

Враг атаковал логистику. Источник: ГСЧС

Оккупанты атаковали логистическую инфраструктуру Киевщины: произошел пожар, есть пострадавший. Фото и видео

После обстрела возник пожар. Источник: ГСЧС

Оккупанты атаковали логистическую инфраструктуру Киевщины: произошел пожар, есть пострадавший. Фото и видео

На месте атаки работали спасатели. Источник: ГСЧС

Оккупанты атаковали логистическую инфраструктуру Киевщины: произошел пожар, есть пострадавший. Фото и видео

Последствия атаки на Киевщине. Источник: ГСЧС

Оккупанты атаковали логистическую инфраструктуру Киевщины: произошел пожар, есть пострадавший. Фото и видео

Враг атаковал логистику. Источник: ГСЧС

Напомним, в ночь на 5 ноября российская оккупационная армия продолжила терроризировать Днепропетровскую область обстрелами. Последствия вражеских атак зафиксированы в городе Днепр и Самар.

Ранее сообщалось, что 4 ноября российская террористическая армия нанесла новую серию ударов по Одесской области. В этот раз целью атаки стали складские помещения, пострадали два человека.

Как писал OBOZ.UA, российские войска нанесли серию авиаударов по Комышувахе Запорожской области. Под вражеским огнем оказались школа, где местные жители получали гуманитарную помощь, и укрытие с людьми.

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