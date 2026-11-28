В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил бывшую сожительницу. Злоумышленник заранее подготовил заточенный стержень, поджидал женщину у работы и нанес ей несколько ударов в грудь и спину.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, преступление было совершено в Святошинском районе вечером возле станции метро "Академгородок". 60-летний житель Житомирской области приехал в столицу, чтобы встретиться с бывшей сожительницей. После ссоры 53-летняя женщина переехала в Киев, однако мужчина не смирился с разрывом отношений.

"Фигурант дождался, когда женщина выйдет с работы, подошел и начал агрессивно навязывать общение. Когда она отказалась и начала звать на помощь, злоумышленник достал заранее подготовленный заостренный металлический стержень и нанес ей два удара – в грудную клетку и спину, а после содеянного скрылся", – добавили в пресс-службе.

Скорую помощь и полицейских вызвали очевидцы преступления. Пострадавшую госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки, повреждением легкого, пищевода и поверхностным ранением сердечной мышцы.

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Злоумышленника разыскали и задержали на одной из улиц района. По факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщает OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, нанес смертельные травмы прохожему. Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента кирпичом по голове, а затем ножом в бедро.

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