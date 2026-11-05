"Не сбылись мечты и надежды": появились подробности о 14-летней девочке, которую РФ убила ударом по Киевской области. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В Словакии произошла драка с участием украинцев, один из них умер по дороге в больницу: все подробностиВ Словакии произошла драка с участием украинцев, один из них умер по дороге в больницу: все подробностиДесятки пленных и сотни пораженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" на Сумщине. ВидеоДесятки пленных и сотни пораженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" на Сумщине. ВидеоПутин пожаловался на "грубое нарушении демократии" в отношении России и стал посмешищемПутин пожаловался на "грубое нарушении демократии" в отношении России и стал посмешищемОцифровка трудовой книжки. ИллюстрацияВозвращение на работу может оставить украинцев без пенсии: кого касается особое правилоГрандиозный скандал в теннисе. Неприятная правда про первую ракетку России неожиданно попала в прямой эфир. ВидеоГрандиозный скандал в теннисе. Неприятная правда про первую ракетку России неожиданно попала в прямой эфир. ВидеоЗеленский встретился с президентом Португалии и премьером Испании: названы ключевые вопросы переговоров. ВидеоЗеленский встретился с президентом Португалии и премьером Испании: названы ключевые вопросы переговоров. Видео"У Украины нет другого выхода": Зеленский заявил о движении к новой политической инфраструктуре в США"У Украины нет другого выхода": Зеленский заявил о движении к новой политической инфраструктуре в США"Мы планируем оставаться здесь": как Делегация ЕС готовится к самой тяжелой зиме в Киеве"Мы планируем оставаться здесь": как Делегация ЕС готовится к самой тяжелой зиме в КиевеБыло четыре случая: британского комика признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилииБыло четыре случая: британского комика признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилииРаботает в Конгрессе с 1983 года: сторонницу Украины Марси Каптур переизбрали в Конгресс США на 23-й срокРаботает в Конгрессе с 1983 года: сторонницу Украины Марси Каптур переизбрали в Конгресс США на 23-й срок
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Не сбылись мечты и надежды": появились подробности о 14-летней девочке, которую РФ убила ударом по Киевской области. Фото

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
8,0 т.
"Не сбылись мечты и надежды": появились подробности о 14-летней девочке, которую РФ убила ударом по Киевской области. Фото
Катерину Божко убила Россия 3 ноября. Источник: Facebook-страница Отдела гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета / коллаж OBOZ.UA

3 ноября российские террористы атаковали жилой дом в селе Хотов Обуховского района Киевской области. В результате обстрела погибла 14-летняя Екатерина Божко.

Девушка училась в 10 классе Хотовского академического лицея имени Левка Лукьяненко. О трагедии сообщили на странице Отдела гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета.

Что известно

Страна-агрессор Россия атаковала Киевскую область 3 ноября "Шахедами". Вражеский дрон попал прямо в дом семьи, убив 14-летнюю Екатерину Божко.

"Феодосиевскую громаду потрясла страшная трагедия… 3 ноября 2026 года в результате попадания вражеского "Шахеда" в жилой дом погибла ученица 10 класса Хотивского академического лицея имени Левка Лукьяненко Божко Катерина", – говорится в публикации.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
2,8 т.
Организовали ракетный удар по "Охматдиту" в Киеве: СБУ установила военных преступников
2,8 т.
Организовали ракетный удар по "Охматдиту" в Киеве: СБУ установила военных преступников
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,8 т.
Под Киевом Mercedes сбил 6-летнюю девочку: ребенка госпитализировали. Подробности ДТП и фото
1,8 т.
Под Киевом Mercedes сбил 6-летнюю девочку: ребенка госпитализировали. Подробности ДТП и фото
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
1,6 т.
Оккупанты атаковали логистическую инфраструктуру Киевщины: произошел пожар, есть пострадавший. Фото и видео
1,6 т.
Оккупанты атаковали логистическую инфраструктуру Киевщины: произошел пожар, есть пострадавший. Фото и видео

В громаде подчеркнули, что страна-агрессор Россия убила юную жизнь, не сбылись мечты и надежды девушки.

"Невозможно найти слова, которые могли бы передать боль этой невосполнимой утраты. Оборвалась юная жизнь, не сбылись мечты и надежды…" – подчеркнули в публикации.  

В громаде добавили, что это страшное горе для семьи, друзей, одноклассников, учителей и всей громады, и выразили искренние соболезнования родным и близким Катерины.

Катерина Божко погибла в результате российского обстрела.Источник: Facebook-страница Отдела гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета

Что предшествовало

Во вторник, 3 ноября, российская оккупационная армия атаковала село Хотов Обуховского района Киевской области. Вражеский дрон попал в частный дом, убив 14-летнего ребенка и ранив одного из ее родителей. Сам дом семьи сгорел дотла.

"Сегодня Россия убила 14-летнего ребенка в селе Хотов Обуховского района. Вражеский дрон ударил прямо в частный дом, который полностью выгорел. Ранен также, предварительно, один из родителей погибшего ребенка", – отметил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что страна-террорист РФ в ночь на 31 октября нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, пострадали гражданские, есть повреждения. По словам главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко, в результате российской атаки пострадала женщина 1950 года рождения. Она получила рваную рану височной области головы и была госпитализирована в местную больницу.

Также мы сообщали о том, что в результате российской атаки на Киев 30 октября погиб врач ветеринарной медицины Сергей Гузенков. Он много лет работал в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" и посвятил свою жизнь спасению животных.

Похожие темы
Военные преступления РоссииВойна в УкраинеОбстрелы КиеваУкраинаКиевпогибли детиShahed (Шахед)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!