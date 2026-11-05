"Не сбылись мечты и надежды": появились подробности о 14-летней девочке, которую РФ убила ударом по Киевской области. Фото

3 ноября российские террористы атаковали жилой дом в селе Хотов Обуховского района Киевской области. В результате обстрела погибла 14-летняя Екатерина Божко.

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Девушка училась в 10 классе Хотовского академического лицея имени Левка Лукьяненко. О трагедии сообщили на странице Отдела гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета.

Что известно

Страна-агрессор Россия атаковала Киевскую область 3 ноября "Шахедами". Вражеский дрон попал прямо в дом семьи, убив 14-летнюю Екатерину Божко.

"Феодосиевскую громаду потрясла страшная трагедия… 3 ноября 2026 года в результате попадания вражеского "Шахеда" в жилой дом погибла ученица 10 класса Хотивского академического лицея имени Левка Лукьяненко Божко Катерина", – говорится в публикации.

В громаде подчеркнули, что страна-агрессор Россия убила юную жизнь, не сбылись мечты и надежды девушки.

"Невозможно найти слова, которые могли бы передать боль этой невосполнимой утраты. Оборвалась юная жизнь, не сбылись мечты и надежды…" – подчеркнули в публикации.

В громаде добавили, что это страшное горе для семьи, друзей, одноклассников, учителей и всей громады, и выразили искренние соболезнования родным и близким Катерины.

Катерина Божко погибла в результате российского обстрела. Источник: Facebook-страница Отдела гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета

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Что предшествовало

Во вторник, 3 ноября, российская оккупационная армия атаковала село Хотов Обуховского района Киевской области. Вражеский дрон попал в частный дом, убив 14-летнего ребенка и ранив одного из ее родителей. Сам дом семьи сгорел дотла.

"Сегодня Россия убила 14-летнего ребенка в селе Хотов Обуховского района. Вражеский дрон ударил прямо в частный дом, который полностью выгорел. Ранен также, предварительно, один из родителей погибшего ребенка", – отметил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что страна-террорист РФ в ночь на 31 октября нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, пострадали гражданские, есть повреждения. По словам главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко, в результате российской атаки пострадала женщина 1950 года рождения. Она получила рваную рану височной области головы и была госпитализирована в местную больницу.

Также мы сообщали о том, что в результате российской атаки на Киев 30 октября погиб врач ветеринарной медицины Сергей Гузенков. Он много лет работал в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" и посвятил свою жизнь спасению животных.