Правоохранители Киева задержали 19-летнюю девушку, которая, по информации следствия, по заказу спецслужб РФ отравила иностранца, служившего в ВСУ. Свои действия она снимала на видео для отчета.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, тело мужчины без признаков жизни обнаружили в квартире в Оболонском районе. Следователи установили, что погибшим является 32-летний иностранец, служивший в ВСУ по контракту, срок действия которого истек несколько месяцев назад. Полицейские выяснили, что накануне он арендовал жилье для встречи с девушкой, с которой познакомился на сайте знакомств.

"Правоохранители установили, что злоумышленница – 19-летняя киевлянка, которая нигде не работает. Ее разыскали в одном из поселков Черкасской области, где она скрывалась в заброшенном доме. По данным следствия, с девушкой в одном из мессенджеров связался куратор российской спецслужбы, который предложил ей заработать 1000 долларов, выполнив его "задание", и попросил доступ к ее аккаунту в мессенджере", – уточнили в пресс-службе.

Более месяца вражеский агент с личного профиля киевлянки переписывался с мужчиной, склоняя его к близким отношениям. Затем от имени девушки он пригласил военного на личное свидание в Киев и попросил арендовать квартиру. Накануне приезда иностранца в столицу злоумышленник приказал исполнительнице прийти в условленное место и забрать бутылку с неизвестным содержимым, которое она должна была дать ему выпить.

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Во время встречи с военным злоумышленница незаметно налила жидкость в рюмку с алкоголем и дала ее выпить мужчине. После того как мужчина умер, она забрала из его карманов деньги, заперла квартиру и скрылась с места происшествия. Согласно заключению экспертизы, причиной смерти мужчины стало отравление.

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По этому факту начато досудебное расследование (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу), а задержанной сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали 13-летнего парня, который, по информации следствия, тяжело ранил сверстника. Несовершеннолетний из-за конфликта из-за девушки нанес школьнику несколько ударов ножом.