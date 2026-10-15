На Киевщине столкнулись две легковушки: одна из машин загорелась, есть погибшие и пострадавшие. Подробности и фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Дональд ТрампРазведданные, Starlink и российский дизель: чем Трамп пытается сломить Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки. Интервью с Безсмертным"Я мастер заключения сделок": Трамп обвинил Байдена в войне в Украине и объяснил, почему не называет Путина диктатором. Видео"Я мастер заключения сделок": Трамп обвинил Байдена в войне в Украине и объяснил, почему не называет Путина диктатором. Видео"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерла"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерлаВСУ отминусовали 1880 оккупантов и сбили 4 крылатые ракеты: данные ГенштабаВСУ отминусовали 1880 оккупантов и сбили 4 крылатые ракеты: данные ГенштабаПод звуки взрывов собрались сотни людей: как проходят похороны Александра "Вени" Венедчука и где похоронят звезду "Лиги смеха". ФотоПод звуки взрывов собрались сотни людей: как проходят похороны Александра "Вени" Венедчука и где похоронят звезду "Лиги смеха". ФотоСколько стоят квартиры в Украине, Польше и ПортугалииСтоимость квартир в 6 раз выше, чем в Украине: за сколько можно купить жилье в ЕСВ центре Киева российский дрон упал рядом с жилыми домами: есть последствия и пострадавшие. Подробности, фото и видеоВ центре Киева российский дрон упал рядом с жилыми домами: есть последствия и пострадавшие. Подробности, фото и видеоВ сети сообщают о сбое в работе "Резерв+": что делать, если остановится ТЦКВ сети сообщают о сбое в работе "Резерв+": что делать, если остановится ТЦКОтдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Богдан Онищук. ФотоОтдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Богдан Онищук. ФотоВ Украине могут пересмотреть цены на продукты из-за атак РФ. ИллюстрацияУкраинцам посоветовали готовиться к новому скачку цен: какие товары подорожают больше всего

На Киевщине столкнулись две легковушки: одна из машин загорелась, есть погибшие и пострадавшие. Подробности и фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 876
На Киевщине столкнулись две легковушки: одна из машин загорелась, есть погибшие и пострадавшие. Подробности и фото
В результате ДТП одна из машин загорелась

В Вышгородском районе в четверг, 15 октября, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате чего один из них загорелся. К сожалению, столкновение автомобилей унесло жизни двух человек, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам спасателей, в 9:02 в Службу спасения Вышгородского района поступило сообщение о ДТП в поселке Димер Киевской области.

На Киевщине столкнулись две легковушки: одна из машин загорелась, есть погибшие и пострадавшие. Подробности и фото

ДТП произошло в поселке Димер Киевской области. Источник: Google Maps

"По прибытии на место вызова спасатели установили, что произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения произошло возгорание одного из транспортных средств. Пожар ликвидирован в 9:19", – сообщили в пресс-службе.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 3,0 т.
В Киеве на Подоле подросток в ходе конфликта убил 18-летнего парня: преступление зафиксировала камера. Фото и видео
icon 3,0 т.
В Киеве на Подоле подросток в ходе конфликта убил 18-летнего парня: преступление зафиксировала камера. Фото и видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 1,7 т.
Под Киевом столкнулись два легковых автомобиля: есть погибший, пострадали дети. Подробности и фото
icon 1,7 т.
Под Киевом столкнулись два легковых автомобиля: есть погибший, пострадали дети. Подробности и фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 594
В Киевской области разоблачили мужчину, совершившего сексуальное насилие над 4-летним сыном. Подробности дела
icon 594
В Киевской области разоблачили мужчину, совершившего сексуальное насилие над 4-летним сыном. Подробности дела
На Киевщине столкнулись две легковушки: одна из машин загорелась, есть погибшие и пострадавшие. Подробности и фото

В результате ДТП одна из машин загорелась. Источник: ГСЧС Киевской области

В ГСЧС добавили, что, к сожалению, в результате ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Спасатели проводили работы по извлечению тел погибших.

На Киевщине столкнулись две легковушки: одна из машин загорелась, есть погибшие и пострадавшие. Подробности и фото

К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Источник: ГСЧС Киевской области

На Киевщине столкнулись две легковушки: одна из машин загорелась, есть погибшие и пострадавшие. Подробности и фото

К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Источник: ГСЧС Киевской области

Напомним, в Обуховском районе Киевской области 16-летний водитель легковушки на встречной полосе протаранил мотоциклиста. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области в среду, 14 октября, на трассе "Киев – Одесса" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения машин один человек погиб, двое несовершеннолетних получили травмы.

Похожие темы
ДТП в УкраинеНовости Киева и Киевской областиДТПГСЧСпожар
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться