На Киевщине столкнулись две легковушки: одна из машин загорелась, есть погибшие и пострадавшие. Подробности и фото

В Вышгородском районе в четверг, 15 октября, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате чего один из них загорелся. К сожалению, столкновение автомобилей унесло жизни двух человек, есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам спасателей, в 9:02 в Службу спасения Вышгородского района поступило сообщение о ДТП в поселке Димер Киевской области.

"По прибытии на место вызова спасатели установили, что произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения произошло возгорание одного из транспортных средств. Пожар ликвидирован в 9:19", – сообщили в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что, к сожалению, в результате ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Спасатели проводили работы по извлечению тел погибших.

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Напомним, в Обуховском районе Киевской области 16-летний водитель легковушки на встречной полосе протаранил мотоциклиста. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области в среду, 14 октября, на трассе "Киев – Одесса" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения машин один человек погиб, двое несовершеннолетних получили травмы.

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