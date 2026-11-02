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В Киевской области произошел пожар в пансионате: есть жертва, пострадали пятеро человек. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
570
В Киевской области произошел пожар в пансионате: есть жертва, пострадали пятеро человек. Фото
Эвакуация людей. Источник: ГСЧС Украины.

Пожар произошел ночью 2 ноября в Софиевской Борщаговке Бучанского района Киевской области. В результате возгорания погиб человек 1952 года рождения, еще пятерых пострадавших доставили в больницу.

Сообщение о пожаре в пансионате на улице Оксамытовой поступило в Службу спасения в 02:56. На место происшествия направили подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Киевской области произошел пожар в пансионате: есть жертва, пострадали пятеро человек. Фото

Пожарная машина. Источник: ГСЧС Украины.

По прибытии спасатели установили, что огонь возник в одной из комнат на втором этаже трехэтажного здания. На тот момент в пансионате находился 51 человек, в частности четверо сотрудников персонала.

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В Киевской области произошел пожар в пансионате: есть жертва, пострадали пятеро человек. Фото

Эвакуация людей. Источник: ГСЧС Украины.

Спасатели организовали эвакуацию жителей с привлечением звеньев газодымозащитной службы. Во время ликвидации пожара им удалось спасти 30 маломобильных людей.

В Киевской области произошел пожар в пансионате: есть жертва, пострадали пятеро человек. Фото

Помощь людям. Источник: ГСЧС Украины.

Пятерых пострадавших медики доставили в Киевскую областную клиническую больницу. Кроме того, на месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 11 маломобильным людям.

В Киевской области произошел пожар в пансионате: есть жертва, пострадали пятеро человек. Фото

Помощь людям. Источник: ГСЧС Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-террорист РФ в ночь на 31 октября нанесла очередной удар по Киевщине. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, пострадали мирные жители, есть повреждения.

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