В Киевской области рецидивист убил пенсионерку за отказ одолжить деньги на алкоголь. Подробности дела, фото

В Обуховском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству. Злоумышленник жестоко избил, а затем задушил пенсионерку, отказавшуюся дать ему деньги на алкоголь.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним обратилась жительница села Никитяны в Обуховском районе, которая обнаружила в сарае тело 79-летней соседки с многочисленными телесными повреждениями. На месте установили, что пенсионерка проживала одна.

В тот день к ее дому на велосипеде приехал 48-летний односельчанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина хотел одолжить деньги, однако женщины дома не было.

"Позже, когда пенсионерка вернулась домой, мужчина попросил у нее деньги на покупку алкоголя. Получив отказ, фигурант устроил конфликт, во время которого дважды ударил женщину кулаком в лицо. Когда потерпевшая упала, нападавший начал душить ее руками, а затем схватил мотыгу и нанес около 6–7 ударов по лицу и голове. Потерпевшая погибла", – добавили в полиции.

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Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. Было установлено, что мужчина ранее был осужден за аналогичное преступление. По этому факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, совершил убийство. Злоумышленник во время конфликта стрелил в прохожего в парке Святошинского района.