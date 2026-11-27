Сотрудники СБУ и Нацполиции оперативно задержали жительницу Киевской области, которая отравила бывшего пограничника. Злоумышленницу нашли в Тернополе, когда она пыталась выехать за границу.

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

"Военная контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция в течение суток задержали фигурантку, подозреваемую в убийстве бывшего контрактника Госпогранслужбы. Как выяснило расследование, 24 ноября этого года в Киевской области она отравила военного на "свидании", о котором договорились через сайт знакомств", – говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, злоумышленницу задержали в рейсовом автобусе в Тернополе при попытке бегства за границу, где ее якобы должен был встретить куратор, координировавший ликвидацию украинского защитника.

Задержанной оказалась 21-летняя работница киоска "быстрой" еды в Обухове, которая искала близких отношений в тематических Telegram-каналах. В одном из чатов с ней связался незнакомец, который предложил встречу за пределами Украины в обмен на отравление экс-военного. Согласившись на "предложение", девушка забрала из почтового отделения посылку с ядовитым веществом, замаскированным под снотворное.

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После этого она предоставила куратору доступ к своему аккаунту, через который он под видом девушки связался с мужчиной на сайте знакомств и заманил его на место запланированного покушения в одном из отелей Обухова.

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"Во время "свидания" фигурантка незаметно подсыпала смертельную дозу яда в напиток жертвы. После того как мужчина потерял сознание, киллерша сфотографировала его документы для "отчета", стерла собственные отпечатки пальцев, выбросила посуду и покинула место преступления", – добавили в СБУ.

Во время обыска у задержанной изъяли смартфон с доказательствами ее контактов с заказчиком преступления. Ей сообщили о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в частности проводится проверка причастности фигурантки к сотрудничеству с российскими спецслужбами. В связи с этим возможна дополнительная квалификация ее преступных действий по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали 19-летнюю девушку, которая, по информации следствия, по заданию спецслужб РФ отравила иностранца, служившего в ВСУ. Свои действия она снимала на видео для отчета.