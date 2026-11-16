В Броварском районе в результате взрыва погибли 4 человека: подозревают подрыв гранаты. Фото

В Киевской области правоохранители расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли четверо человек. Среди жертв – две женщины и 17-летняя девушка. Погиб также мужчина, который подорвал взрывное устройство.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Правоохранители Киевской области работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Сообщение об инциденте поступило от местной жительницы. Она рассказала, что в селе Малая Березанка на территории одного из домовладений мужчина бросил взрывной предмет.

Предварительно установлено, что фигурант находился в статусе самовольного оставления воинской части (СЗЧ). Он, вероятно, взорвал гранату, в результате чего погибли четверо человек.

Сейчас на месте работают группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевской области.

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Правоохранители осматривают территорию, устанавливают тип взрывного предмета и выясняют все обстоятельства происшествия.

По факту гибели людей открыто уголовное производство по п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство двух или более лиц, а также совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве бойцы группы оперативного реагирования задержали мужчину, который угрожал прохожим гранатой. Инцидент произошел в Оболонском районе.

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