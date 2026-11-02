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В сети распространяется информация о якобы похищении людей военными под Киевом: полиция объяснила ситуацию

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
2,4 т.
В сети распространяется информация о якобы похищении людей военными под Киевом: полиция объяснила ситуацию
Национальная полиция Украины. Иллюстративное фото. Источник: zmist.pl.ua

В селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области якобы вооруженные люди удерживали около 40 человек в подвале частного дома, а один человек умер. Правоохранители опровергли информацию о незаконном удержании людей и гибели гражданина и объяснили ситуацию.

Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области. Сейчас на месте происшествия работают руководство областного управления Нацполиции и командование Национальной гвардии.

Что известно о ситуации 

Ранее местные Telegram-каналы сообщали, что вооруженные мужчины якобы удерживали в подвале частного дома около 40 человек. Также утверждалось, что один человек умер на месте происшествия, а врач скорой медицинской помощи даже на коленях просила представителей полиции разрешить медикам попасть на территорию частного сектора.

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По данным правоохранителей, вызов поступил от сотрудников частной скорой медицинской помощи, которые сообщили о препятствовании им в доступе к гражданину.

После прибытия на место полицейские установили, что происшествие происходит возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Также неподалеку собрались местные жители

Правоохранители подчеркнули, что информация о незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности.

Обстоятельства происшествия выясняются. В полиции также призвали граждан пользоваться только официальными источниками информации и не распространять непроверенные сообщения.

В сети распространяется информация о якобы похищении людей военными под Киевом: полиция объяснила ситуацию

Публикация полиции Киевской области в Facebook. Источник: Скриншот

Напомним, в октябре 2026 года правоохранители задержали супругов, которые, по данным следствия, незаконно удерживали 24-летнюю женщину в квартире в Софиевской Борщаговке, применяли к ней физическое насилие и требовали деньги.

По информации следствия, мужчина угрожал потерпевшей и требовал у нее 40 тысяч евро, а его жена получила от отца женщины часть средств. Задержанным сообщили о подозрении.

Как писал OBOZ.UA, на Закарпатье в Береговском ТЦК, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, незаконно удерживали сотни мужчин с действующими отсрочками от мобилизации. Во время проверки удалось освободить 13 человек.

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