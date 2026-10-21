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Четыре раза выстрелил в брата, а затем избил его: в Киевской области задержали злоумышленника. Подробности и фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
882
Четыре раза выстрелил в брата, а затем избил его: в Киевской области задержали злоумышленника. Подробности и фото
Полиция задержала злоумышленника

В Обуховском районе ссора между братьями едва не закончилась убийством. По данным следствия, во время конфликта мужчина четыре раза выстрелил в родственника, а затем избил его.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, преступление было совершено в городе Васильков Киевской области. Установлено, что накануне инцидента мужчины употребляли алкогольные напитки. Впоследствии, находясь в автомобиле, между ними возникла ссора.

"24-летний мужчина достал травматический пистолет и дважды выстрелил в живот и грудь 35-летнего родственника. Пытаясь спастись, пострадавший выбежал из автомобиля и упал на землю. Нападавший подошел к нему, произвел еще два выстрела в ноги и нанес удары по телу", — добавили в пресс-службе.

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Четыре раза выстрелил в брата, а затем избил его: в Киевской области задержали злоумышленника. Подробности и фото

Место преступления. Источник: Полиция Киевской области

Полицейские задержали злоумышленника, изъяли у него оружие и патроны, а затем поместили его в изолятор временного содержания.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Четыре раза выстрелил в брата, а затем избил его: в Киевской области задержали злоумышленника. Подробности и фото

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Источник: Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали подростка, который, по данным следствия, убил юношу на Подоле. Во время конфликта злоумышленник нанес смертельное ножевое ранение своему оппоненту.

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