Пропавшую 16-летнюю украинку нашли мертвой в Нидерландах: тело обнаружили в воде

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Александр Стубб"Очень хорошо подготовленный": Стубб раскрыл, какой "сигнал" дал Путин во время разговора об УкраинеБлизнецы Уизли из "Гарри Поттера" обратились к украинцам в трудные времена и предложили "отличный способ отвлечься"Близнецы Уизли из "Гарри Поттера" обратились к украинцам в трудные времена и предложили "отличный способ отвлечься"Украинской чемпионке мира по боксу предложили сменить гражданство. Какая страна и что ответила спортсменкаУкраинской чемпионке мира по боксу предложили сменить гражданство. Какая страна и что ответила спортсменкаМонтаж солнечных панелей. ИллюстрацияСолнечные панели для дома стоят уже как автомобиль: за сколько лет окупятся и помогут ли при блэкаутахВ Москве состоялся саммит ОДКБ: Армению лишили права голоса в организацииВ Москве состоялся саммит ОДКБ: Армению лишили права голоса в организацииВилла за $250 тыс., Porsche Cayenne и миллионы на счетах жены: что известно о состоянии семьи прокурора Максима КутергиВилла за $250 тыс., Porsche Cayenne и миллионы на счетах жены: что известно о состоянии семьи прокурора Максима КутергиУкраина поразила российский ракетный корабль в Балтийском море: все подробностиУкраина поразила российский ракетный корабль в Балтийском море: все подробностиЛучший футболист сборной Украины отказался выступать в Украине и уехал за границуЛучший футболист сборной Украины отказался выступать в Украине и уехал за границуИллюстрация – продажа автомобиляВ Украине переписали правила продажи авто: кто заплатит 23% налога
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Пропавшую 16-летнюю украинку нашли мертвой в Нидерландах: тело обнаружили в воде

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
14,3 т.
Пропавшую 16-летнюю украинку нашли мертвой в Нидерландах: тело обнаружили в воде
Алина Алексеева, которую нашли мертвой. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В нидерландском городе Воркум, расположенном в провинции Фрисландия, в среду, 11 ноября, нашли мертвой пропавшую украинку Алину Алексеееву. Ее тело обнаружили в воде возле улицы Долтевал (Doltewâl) – неподалеку от места, где ее видели в последний раз.

Об этом сообщает Hart van Nederland. Представитель правоохранительных органов подтвердил гибель девушки в комментарии газете Leeuwarder Courant.

Пропавшую 16-летнюю украинку нашли мертвой в Нидерландах: тело обнаружили в воде

Алина Алексеева – девушка, которую нашли мертвой в Воркуме (Нидерланды). Источник: Telegraf

Что известно об исчезновении

Алина пропала вечером в понедельник, 9 ноября. Она пошла в магазин, но домой так и не вернулась. Около 21:00 ее видели в последний раз на улице Долтевал в Воркуме.

Читайте также
Дарья ДуроваДарья Дурова
1,5 т.
На Днепропетровщине 12-летний мальчик наглотался таблеток, потому что ему ограничили пользование смартфоном: ребенка спасали медики
1,5 т.
На Днепропетровщине 12-летний мальчик наглотался таблеток, потому что ему ограничили пользование смартфоном: ребенка спасали медики
Даниил БорщДаниил Борщ
3,4 т.
Нацполиция расследует отравление 23 военных по заказу РФ: среди подозреваемых семеро несовершеннолетних девушек
3,4 т.
Нацполиция расследует отравление 23 военных по заказу РФ: среди подозреваемых семеро несовершеннолетних девушек
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,3 т.
На Черкасчине в результате ДТП погибли двое парней: подробности трагедии. Фото
2,3 т.
На Черкасчине в результате ДТП погибли двое парней: подробности трагедии. Фото

После исчезновения полиция опубликовала ориентировку с приметами девушки. Она была худощавого телосложения, со светлой кожей и светлыми волосами с рыжеватым оттенком. Рост составлял от 1,60 до 1,65 метра. Вероятно, на ней были темная куртка, джинсы и худи с капюшоном.

Как проходили поиски

В среду утром к поисковой операции привлекли многочисленные экстренные службы и подводный дрон. Накануне территорию обследовали с воздуха с помощью полицейского вертолета.

Тело Алины нашли в воде возле улицы Долтевал в среду днем. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ее смерти.

В то же время в полиции сообщили, что пока не выявили никаких признаков криминального преступления.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области нашли тело 10-летней Софии Потемкиной, которую сильное течение унесло в открытое море во время купания. Девочка пропала 19 июня возле села Сычавка, когда плавала на надувном круге вместе с прабабушкой. Ее тело обнаружили 7 июля у берега города Южное – после почти трех недель поисков, к которым привлекали водолазов, спасателей и специалистов по беспилотным системам.

Похожие темы
новости мираНидерландысмертьребенокумер ребенокполиция
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!