12 ноября Ивано-Франковский городской суд вынес приговор в отношении троих несовершеннолетних, которых обвиняли в убийстве 19-летнего парня на Вовчинецких горах. Все трое получили реальные сроки наказания – 14, 13 и 11 лет лишения свободы, однако прокуратура будет обжаловать решение суда.

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Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре. Там подчеркнули, что сторона обвинения считает это решение слишком мягким с учетом особой жестокости преступления.

"Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры готовят апелляционную жалобу и будут настаивать на максимальном наказании, предусмотренном за разбой и умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 187 и п. п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", – говорится в сообщении.

При этом в прокуратуре напомнили, что согласно ст. 64 и ст. 98 УК Украины, пожизненное лишение свободы не назначается лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет.

Резонансное убийство

Фигурантам дела на тот момент было по 14 лет. Следователи установили, что за день до преступления подростки познакомились со своей жертвой в центре Ивано-Франковска. Под предлогом совместного досуга они пригласили 19-летнего парня на пикник в лесной массив на Волчинецких горах.

Там двое подростков напали на него, повалили на землю, жестоко избили, а затем нанесли 361 ножевое ранение в разные части тела. Третий участник нападения снимал все на телефон, который они предварительно отобрали у потерпевшего. Чтобы скрыть следы преступления, подростки прикрыли тело погибшего листьями и деревянным бревном.

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Несовершеннолетних задержали уже на следующий день, суд отправил их под стражу без права внесения залога.

Во время судебного разбирательства двое обвиняемых признали свою вину. Третий обвиняемый, который снимал расправу, пытался убедить суд, что был лишь свидетелем, а не соучастником. Однако ювенальные прокуроры полностью опровергли эту версию и доказали, что парень заранее знал о намерениях сообщников.

Обвинительный приговор по этому делу суд вынес 12 ноября. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск семьи погибшего: законных представителей осужденных обязали выплатить 4,5 млн грн материального и морального ущерба.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, 16 апреля 2025 года вблизи Волчинецких гор Ивано-Франковска полицейские обнаружили тело 19-летнего юноши с многочисленными ножевыми ранениями. Правоохранители установили, что к преступлению причастны трое несовершеннолетних.

Все они были задержаны, им инкриминировали умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с особой жестокостью.