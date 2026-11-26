Правоохранители задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве украинского военнослужащего по заказу российских спецслужб. Майора Вооруженных сил Украины застрелили вечером 22 ноября в Харькове – нападавший трижды выстрелил ему в спину и затылок. После преступления подозреваемый скрылся из города, однако его разыскали в течение трех суток и задержали в Винницкой области.

Видео дня

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Национальной полиции Украины. По данным следствия, исполнителя завербовали осенью через интернет, предложив 15 тысяч долларов за убийство военного, однако обещанного вознаграждения он так и не получил.

Что известно о задержанном

Подозреваемому 23 года, он родом из Могилева-Подольского Винницкой области. По информации правоохранителей, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в частности кражи, и недавно освободился из мест лишения свободы.

Как российские спецслужбы организовали убийство

Преступление произошло вечером 22 ноября в Новобаварском районе Харькова. Погибший – 28-летний майор ВСУ, находившийся в городе в служебной командировке.

По версии следствия, российские спецслужбы завербовали будущего исполнителя осенью 2026 года. Мужчина искал возможности быстро заработать в Telegram-каналах, где и попал в поле зрения представителей РФ.

РЕКЛАМА

Позже ему предложили за денежное вознаграждение убить украинского военнослужащего. За выполнение заказа обещали 15 тысяч долларов. Кроме того, на текущие расходы и в качестве задатка подозреваемому перечислили 21 тысячу гривен.

Для выполнения задания фигурант специально приехал в Харьков за два дня до убийства. Он арендовал квартиру в районе, который ему определил российский куратор, и заранее изучал местность и место жительства военного.

По данным Нацполиции, 20 ноября мужчина наблюдал за местом жительства будущей жертвы.

Главные истории дня

После убийства нападавший пытался скрыться за границей

Вечером 22 ноября подозреваемый подстерег военного у подъезда и произвел три выстрела из пистолета Макарова. Военнослужащий получил огнестрельные ранения в спину и затылок и погиб на месте.

По информации СБУ, во время убийства исполнитель поддерживал видеосвязь с российским куратором, который дистанционно координировал его действия.

РЕКЛАМА

После нападения мужчина избавился от оружия, сменил одежду и покинул Харьковскую область. Правоохранители изъяли на месте преступления три гильзы, а позднее разыскали предполагаемое орудие убийства.

После побега подозреваемый пытался покинуть территорию Украины. По данным Нацполиции, на момент задержания он находился в автобусе и, по оперативной информации, намеревался пересечь государственную границу.

РЕКЛАМА

Что грозит киллеру

На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении по пунктам 6, 11 и 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство из корыстных мотивов, по заказу и по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. СБУ также отмечает, что в случае назначения пожизненного наказания возможна конфискация имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала киллера российского ГРУ, который пытался взорвать командира элитного отряда ССО в Хмельницком. Фигурант должен был дистанционно активировать взрывчатку. Благодаря действиям на опережение удалось предотвратить умышленное убийство украинского военного.