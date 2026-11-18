Российский военный Андрей Александров, который сдался в плен украинским защитникам в Запорожье, рассказал о значительных потерях армии РФ. До участия в войне он работал могильщиком и летом хоронил до 70 оккупантов в неделю на одном из кладбищ города Чита.

Видео дня

Мужчина понимает, что страна-агрессор не слишком беспокоится о судьбе погибших солдат. Об этом сообщили в проекте "Хочу жить".

Оккупант рассказал о погибших на поле боя

В разговоре с украинской журналисткой Андрей Александров рассказал о значительных потерях российской армии. По его словам, во время боевых действий он видел вокруг много тел погибших военных, а однажды даже прятался под ними от ударов дронов.

"Пока шел, видел много трупов. Много, и все разбросаны. Я даже под одним прятался. Негде было укрыться. А там уже ни кожи, ничего, просто гнилая одежда да кость", – объяснил оккупант.

В Чите хоронили до 70 военных в неделю

Александров рассказал, что около десяти лет работал могильщиком и занимался захоронением погибших. По его словам, только летом ему приходилось хоронить до 70 российских военных еженедельно.

"До этого копал могилы. И военных хоронил. Ну, бывало, что за неделю по 70 человек привозили в город Читу. Летом 5–6 похорон в день… Флаги каждый день растут", – сказал мужчина.

РЕКЛАМА

Как в России относятся к погибшим военным

На вопрос, задумывался ли он или его коллеги о причинах такого количества смертей и не считают ли это ненормальным, Александров откровенно ответил: "Закопали и закопали… Ну а что, его же не оживишь…"

Как сообщал OBOZ.UA, раненый российский оккупант, который находился на Александровском направлении без эвакуации, сообщил своему командиру о тяжелом состоянии и заявил, что больше не может терпеть. Во время разговора он сказал, что у него тяжелые ранения, поэтому он хочет совершить суицид. Услышав в ответ лишь обвинения, он застрелился.

Главные истории дня