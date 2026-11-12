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Похитили предпринимателя и пытали током, требуя несуществующий долг: на Николаевщине будут судить четверых рэкетиров. Фото

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
1,3 т.
Похитили предпринимателя и пытали током, требуя несуществующий долг: на Николаевщине будут судить четверых рэкетиров. Фото
Похитили предпринимателя и пытали током, требуя несуществующий долг: на Николаевщине будут судить четверых рэкетиров. Фото. Источник: пресс-служба ОГПУ

Дело четырех рэкетиров, которые похитили одесского предпринимателя и пытали, требуя "вернуть" 360 тысяч долларов вымышленного долга, направлено в суд. Злоумышленникам инкриминируют нарушение ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины (похищение человека и вымогательство, совершенное группой с применением физического насилия).

Обвинительный акт в отношении четырех фигурантов направили в суд прокуроры Черноморской окружной прокуратуры. Об этом 12 ноября сообщила на официальном сайте пресс-служба ОГПУ.

Похитили предпринимателя и пытали током, требуя несуществующий долг: на Николаевщине будут судить четверых рэкетиров. Фото

Один из подозреваемых. Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Что известно о преступлении

Двое жителей Николаева и двое одесситов решили завладеть имуществом бизнесмена, торговавшего зерном, в апреле 2026 года. Для этого они отследили место жительства и график передвижения 44-летнего потерпевшего.

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На тот момент предприниматель из Одессы временно проживал в Николаеве. Его похитили прямо с парковки. Под видом "официального задержания" и с выкриками "работает СБУ" нападавшие повалили мужчину на землю, били ногами и силой затолкали в микроавтобус Mercedes Sprinter.

Там ему надели наручники на руки, а на голову – маску, чтобы жертва не могла ориентироваться в пространстве. Во время перевозки предпринимателя душили веревкой до потери сознания.

Первые сутки мужчину удерживали в неизвестном помещении в Николаеве, затем перевезли в частный дом в Одесской области.

Потерпевшего лишили связи с родными, били резиновыми дубинками, пытали электрическим током, сжимали голову металлическим предметом, похожим на тиски, а также прыгали на связанных скотчем конечностях. В результате пыток пострадавший получил многочисленные телесные повреждения, в частности переломы обеих рук.

Злоумышленники также угрожали жене бизнесмена. Она передала нападавшим 152 тысячи долларов, после чего ее мужа освободили. Бизнесмен оказался в больнице в тяжелом состоянии и впоследствии обратился в правоохранительные органы.

Похитили предпринимателя и пытали током, требуя несуществующий долг: на Николаевщине будут судить четверых рэкетиров. Фото

Правоохранители провели обыски в нескольких помещениях. Источник: пресс-служба ОГПУ

Похитили предпринимателя и пытали током, требуя несуществующий долг: на Николаевщине будут судить четверых рэкетиров. Фото

Патроны, изъятые у фигурантов. Источник: пресс-служба ОГПУ

Похитили предпринимателя и пытали током, требуя несуществующий долг: на Николаевщине будут судить четверых рэкетиров. Фото

Помещение с клеткой, которое использовали похитители. Источник: пресс-служба ОГПУ

Похитили предпринимателя и пытали током, требуя несуществующий долг: на Николаевщине будут судить четверых рэкетиров. Фото

Оружие. Источник: пресс-служба ОГПУ

Похитили предпринимателя и пытали током, требуя несуществующий долг: на Николаевщине будут судить четверых рэкетиров. Фото

Четырем рэкетирам грозит тюрьма. Источник: пресс-служба ОГПУ

Действия обвиняемых квалифицированы как похищение человека и вымогательство, совершенное группой лиц с применением физического насилия (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Похитили предпринимателя и пытали током, требуя несуществующий долг: на Николаевщине будут судить четверых рэкетиров. Фото

Дома у преступников прошли обыски. Источник: пресс-служба ОГПУ

Как писал OBOZ.UA, ранее полицейские разоблачили мужчину и его дочь, которые, по информации следствия, организовали похищение ветерана войны возле его дома. Военного больше недели удерживали в "реабилитационном центре", чтобы украсть из его квартиры 75 тысяч долларов.

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