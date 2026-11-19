В Кривом Роге в Днепропетровской области водителя внедорожника, насмерть сбившего 14-летнюю девочку, приговорили к одному году условно. Трагедия произошла на улице Колачевского, где автомобиль на скорости 82 км/ч сбил несовершеннолетнюю.

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От полученных травм ребенок погиб на месте аварии. Об обстоятельствах ДТП и решении суда стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

Обстоятельства смертельного ДТП

Согласно материалам судебного дела, 14-летняя девочка медленно перебегала проезжую часть дороги. В этот момент водитель внедорожника двигался со скоростью 82 км/ч и не заметил несовершеннолетнюю.

В результате наезда девочка получила смертельные травмы и погибла на месте происшествия.

Какое наказание получил водитель

Во время судебного разбирательства мужчина сообщил, что выплатил семье погибшей денежную компенсацию. Кроме того, он пообещал установить памятник на могиле девочки.

По результатам рассмотрения дела суд назначил водителю наказание с испытательным сроком продолжительностью один год. Таким образом, мужчина получил условное наказание за ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя.

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Что известно о погибшей девочке

По информации местного издания СВОЇ. Кривий Ріг, 14-летняя девочка перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода, когда ее сбил внедорожник на улице Колачевского. Удар был настолько сильным, что с ног ребенка слетела обувь.

На место смертельного ДТП прибыла мать погибшей девочки. Правоохранители выясняли все обстоятельства аварии.

По информации журналистов, погибшая имела особые образовательные потребности и училась в интернате.

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