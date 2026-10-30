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Военного отравили метадоном, замаскированным под подарок от девушки: известны детали дела

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
4,3 т.
Военного отравили метадоном, замаскированным под подарок от девушки: известны детали дела
Украинский военный. Иллюстративное фото. Источник: ua.depositphotos.com

В Нацполиции раскрыли подробности дела о смертельном отравлении украинского военнослужащего метадоном, которое организовали российские спецслужбы. Военнослужащий общался с девушкой в Telegram – они регулярно разговаривали по видеосвязи, но лично не встречались.

Позже она предложила сделать военнослужащему подарок – бутылку виски, которую он должен был выпить дома во время их очередного видеообщения. Напиток с метадоном от имени девушки подготовил и отправил другой исполнитель; военнослужащий, выпив его, погиб. Об этом в интервью "УНИАН" рассказал врио главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

По его словам, метадон фигурирует во многих установленных эпизодах, но способ убийства могут менять уже во время преступления.

"Когда начали сопоставлять материалы разных производств, увидели повторяющиеся обстоятельства. Целью были военнослужащие, исполнителей дистанционно координировали через Telegram, в большинстве установленных эпизодов использовали метадон. Его передавали почтой или через тайники, а с военным сближались под предлогом знакомства, совместного отдыха или подарка", – отметил Цуцкиридзе.

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Другие случаи

По словам главы Нацполиции, все может начинаться с предложения легкого заработка или действия, истинного назначения которого человек не понимает. Будущих исполнителей, в частности, находят через Telegram-каналы, связанные с наркотиками. Так, в одном из случаев несовершеннолетняя сначала получала бесплатные наркотики, а уже потом ей предложили деньги за убийство военного.

В другом случае девушку убедили, что она якобы помогает украинской разведке разоблачать российских шпионов. Ей объяснили, что нужно лишь усыпить мужчину, чтобы получить доступ к его телефону.

На самом деле исполнительницу направили против украинского военнослужащего. Во время встречи она подмешала метадон в его напиток, и мужчина погиб.

"Этот эпизод показывает, как под видом помощи своей стране человека могут вовлечь в преступление против нее", – говорит Цуцкиридзе.

В Житомирской области двое исполнителей давно знали свою будущую жертву и вместе с ней употребляли наркотики. Таким образом, куратор воспользовался уже существовавшим доверием между людьми.

Бывает и так, что после знакомства в Telegram военнослужащему предлагают бесплатную посылку – якобы в благодарность за службу или в рамках специальной акции. Перед этим могут попросить фото в форме, чтобы убедиться, что он действительно служит. Отправление через "Новую почту" готовят другие привлеченные лица по указаниям куратора. В таких посылках может быть метадон, смешанный с другими токсичными веществами или препаратами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области правоохранители задержали несовершеннолетнюю, работавшую на российскую ФСБ. 17-летняя девушка помогала врагу травить украинских военных. Из-за действий задержанной погибли как минимум двое защитников, еще четыре убийства удалось предотвратить.

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военныеНациональная полиция УкраиныубийствонаркотикиМаксим ЦуцкиридзеМаксим Цуцкиридзе
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