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Совершал сексуальные преступления против шести воспитанниц: на Полтавщине будут судить экс-руководителя танцевального ансамбля. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
4,3 т.
Совершал сексуальные преступления против шести воспитанниц: на Полтавщине будут судить экс-руководителя танцевального ансамбля. Фото
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю танцевального ансамбля. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Офис генерального прокурора/Pexels

На Полтавщине перед судом предстанет бывший руководитель и тренер танцевального ансамбля, которого обвиняют в сексуальных преступлениях против шести воспитанниц. По данным следствия, противоправные действия в отношении малолетних и несовершеннолетних девушек продолжались много лет.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Ювенальные прокуроры Кременчугской окружной прокуратуры уже направили обвинительный акт в отношении мужчины в суд.

Что известно о деле

По данным следствия, в период с 1982 по 2016 год обвиняемый, работая руководителем и тренером танцевального ансамбля, совершал развратные действия и сексуальное насилие в отношении своих воспитанниц.

Под вымышленными предлогами мужчина приглашал девушек в свой кабинет, где, по версии правоохранителей, совершал преступления. Также местом противоправных действий была раздевалка учебного заведения, в котором ансамбль арендовал помещение.

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Основанием для начала расследования стали публичные свидетельства бывших воспитанниц ансамбля. В социальных сетях они рассказали о жестоком обращении и сексуальном развращении со стороны тренера.

Совершал сексуальные преступления против шести воспитанниц: на Полтавщине будут судить экс-руководителя танцевального ансамбля. Фото

Задержанный бывший руководитель и тренер танцевального ансамбля. Источник: Офис генерального прокурора

Прокуроры обнаружили эти публикации во время мониторинга информационного пространства и инициировали уголовное производство. Сначала правоохранители установили четырех потерпевших, однако позднее к ним обратились еще две бывшие воспитанницы.

В августе 2026 года мужчине сообщили о подозрении. Сейчас его обвиняют в развратных действиях в отношении детей, покушении на сексуальное преступление с использованием беспомощного состояния потерпевшей и других преступлениях против половой неприкосновенности малолетних.

Действия экс-руководителя ансамбля квалифицировали по четырем статьям Уголовных кодексов УССР и Украины в редакциях, действовавших на момент совершения инкриминируемых преступлений:

  • ст. 121 УК УССР;
  • ч. 2 ст. 17, ст. 118 УК УССР;
  • ч. 2 ст. 156 УК Украины;
  • ч. 3 ст. 153 УК Украины.

Известно, что обвиняемый уже уволился из ансамбля. Досудебное расследование проводили следователи Кременчугского районного управления полиции ГУНП в Полтавской области.

Напомним, в Днепре руководителя художественного кружка приговорили к 12 годам лишения свободы за изнасилование 11-летней воспитанницы и распространение в интернете видео сексуального насилия над ребенком. Мужчина также оказывал психологическое давление на потерпевшую и угрожал ей, требуя молчать о содеянном.

Как писал OBOZ.UA, на Закарпатье задержали 40-летнего отца-воспитателя детского дома семейного типа, которого подозревают в сексуальном насилии над 17-летней воспитанницей. Суд взял мужчину под стражу без права внесения залога, а работу детдома прекратили.

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