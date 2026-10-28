Совершал сексуальные преступления против шести воспитанниц: на Полтавщине будут судить экс-руководителя танцевального ансамбля. Фото

На Полтавщине перед судом предстанет бывший руководитель и тренер танцевального ансамбля, которого обвиняют в сексуальных преступлениях против шести воспитанниц. По данным следствия, противоправные действия в отношении малолетних и несовершеннолетних девушек продолжались много лет.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Ювенальные прокуроры Кременчугской окружной прокуратуры уже направили обвинительный акт в отношении мужчины в суд.

Что известно о деле

По данным следствия, в период с 1982 по 2016 год обвиняемый, работая руководителем и тренером танцевального ансамбля, совершал развратные действия и сексуальное насилие в отношении своих воспитанниц.

Под вымышленными предлогами мужчина приглашал девушек в свой кабинет, где, по версии правоохранителей, совершал преступления. Также местом противоправных действий была раздевалка учебного заведения, в котором ансамбль арендовал помещение.

Основанием для начала расследования стали публичные свидетельства бывших воспитанниц ансамбля. В социальных сетях они рассказали о жестоком обращении и сексуальном развращении со стороны тренера.

Прокуроры обнаружили эти публикации во время мониторинга информационного пространства и инициировали уголовное производство. Сначала правоохранители установили четырех потерпевших, однако позднее к ним обратились еще две бывшие воспитанницы.

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В августе 2026 года мужчине сообщили о подозрении. Сейчас его обвиняют в развратных действиях в отношении детей, покушении на сексуальное преступление с использованием беспомощного состояния потерпевшей и других преступлениях против половой неприкосновенности малолетних.

Действия экс-руководителя ансамбля квалифицировали по четырем статьям Уголовных кодексов УССР и Украины в редакциях, действовавших на момент совершения инкриминируемых преступлений:

ст. 121 УК УССР;

ч. 2 ст. 17, ст. 118 УК УССР;

ч. 2 ст. 156 УК Украины;

ч. 3 ст. 153 УК Украины.

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Известно, что обвиняемый уже уволился из ансамбля. Досудебное расследование проводили следователи Кременчугского районного управления полиции ГУНП в Полтавской области.

Напомним, в Днепре руководителя художественного кружка приговорили к 12 годам лишения свободы за изнасилование 11-летней воспитанницы и распространение в интернете видео сексуального насилия над ребенком. Мужчина также оказывал психологическое давление на потерпевшую и угрожал ей, требуя молчать о содеянном.

Как писал OBOZ.UA, на Закарпатье задержали 40-летнего отца-воспитателя детского дома семейного типа, которого подозревают в сексуальном насилии над 17-летней воспитанницей. Суд взял мужчину под стражу без права внесения залога, а работу детдома прекратили.