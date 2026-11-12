В Украине будут судить двух кадыровцев, которые изнасиловали несовершеннолетнюю на Херсонщине: подробности дела

В Украине передали в суд обвинительный акт в отношении двух военных РФ, один из которых служит в 78-м моторизованном полку специального назначения "Север-Ахмат" им. А. А. Кадырова. Их обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней жительницы оккупированной Херсонщины.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По факту преступления, которое произошло в марте 2024 года, будут судить командира отделения спецподразделения "Север-Ахмат" и фельдшера мотострелковой роты ВС РФ.

По данным следствия, 24 марта 2024 года оккупанты под предлогом уточнения времени заманили несовершеннолетнюю девушку в автомобиль и силой затянули внутрь. Потерпевшую заставили проглотить неизвестное вещество, после чего она оказалась в состоянии, ограничивавшем ее способность сопротивляться.

Кадыровцы вывезли потерпевшую на окраину населенного пункта, где оба захватчика изнасиловали ее. Позже девушку перевезли в дом, где сексуальное насилие повторилось.

В июле и августе 2026 года военнослужащим РФ сообщили о подозрении. Сейчас обвинительный акт по ч. 1 ст. 438 УК Украины – жестокое обращение с гражданским населением по предварительному сговору – передан в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного нападения РФ на Украину к гражданским лицам и военнопленным применяют сексуальное насилие как часть "шокирующей практики пыток, запугивания и принуждения". В ООН задокументировали около 1 004 случаев таких преступлений, жертвами которых стали люди в возрасте от 4 до 82 лет.