В Одессе произошла стрельба возле торгового центра: пострадали шесть человек

В Одессе возле одного из торговых центров произошла драка со стрельбой. В результате инцидента ранения получили шестеро человек.

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Полиция начала два уголовных производства, все обстоятельства происшествия выясняются. Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

Подробности чрезвычайного происшествия

Событие произошло около полуночи 15 ноября возле торгового центра в Приморском районе Одессы. Очевидцы сообщили полиции о конфликте между мужчинами и выстрелах на улице Генуэзской. На место выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным правоохранителей, между двумя компаниями, участники которых раньше не были знакомы, вспыхнула ссора, переросшая в драку. Во время стычки 32-летний мужчина достал, предположительно, травматический пистолет и начал стрелять в землю.

"В результате рикошета резиновых пуль телесные повреждения получили пятеро человек, среди которых несовершеннолетний. В то же время во время столкновения один из них ранил стрелявшего ножом в живот", – говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия правоохранители нашли неподалеку пистолет, из которого, вероятно, стреляли, а также использованные гильзы. Все изъятые предметы передадут на экспертное исследование.

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Какое наказание грозит

По факту инцидента полиция открыла два уголовных производства за неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение (ст. 128 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает общественные или исправительные работы, ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

"Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Следствие продолжается", – отмечается в сообщении.

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Как писал OBOZ.UA, ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. Пьяный злоумышленник устроил стрельбу во время конфликта, возникшего из-за отказа девушки ехать с ним на автомобиле.