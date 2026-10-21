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В Виннице нашли убитыми двух женщин: полиция задержала подозреваемых-военных. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
4,1 т.
В Виннице нашли убитыми двух женщин: полиция задержала подозреваемых-военных. Фото
Инцидент произошел 20 октября

В Виннице в одной из квартир обнаружили тела двух женщин с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве правоохранители задержали двух военнослужащих.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области. В случае доказательства вины подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Детали дела

По данным правоохранителей, преступление произошло вечером 20 октября в одной из квартир в центральной части Винницы. В жилище обнаружили тела 46-летней хозяйки и ее 47-летней знакомой с ножевыми ранениями шеи и туловища.

В Виннице нашли убитыми двух женщин: полиция задержала подозреваемых-военных. Фото

Правоохранители проводят необходимые следственные действия

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В Виннице нашли убитыми двух женщин: полиция задержала подозреваемых-военных. Фото

Один из подозреваемых самовольно оставил воинскую часть

Как установило следствие, женщины проводили время с двумя военнослужащими в возрасте 30 и 38 лет, вместе они употребляли алкоголь.

Во время внезапной ссоры мужчины нанесли обеим женщинам смертельные ранения, после чего покинули место преступления. Известно, что один из подозреваемых самовольно оставил воинскую часть.

В Виннице нашли убитыми двух женщин: полиция задержала подозреваемых-военных. Фото

Один из подозреваемых самовольно оставил воинскую часть

В Виннице нашли убитыми двух женщин: полиция задержала подозреваемых-военных. Фото

Правоохранители проводят необходимые следственные действия

Полицейские установили личности вероятных причастных к убийству и задержали их в разных районах города менее чем через час после совершения преступления.

"Действия задержанных квалифицированы как умышленное убийство двух человек, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В Виннице нашли убитыми двух женщин: полиция задержала подозреваемых-военных. Фото

Один из подозреваемых самовольно оставил воинскую часть.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия и выясняют все обстоятельства трагедии. Если суд признает мужчин виновными, им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, убила родную мать. Злоумышленница во время ссоры нанесла родственнице смертельные травмы ударом стеклянной чашки.

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