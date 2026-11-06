В Виннице 12-летний мальчик погиб от поражения током на крыше вагона

В Виннице 12-летний мальчик погиб от удара током, находясь на крыше железнодорожного вагона. Спасатели сняли тело ребенка и передали его правоохранителям, которые устанавливают обстоятельства трагедии.

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О происшествии сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области. Спасатели подчеркнули, что контактная сеть железной дороги находится под высоким напряжением, поэтому смертельное поражение током возможно даже без непосредственного прикосновения к проводам.

Речь идет о зацепинге – опасном увлечении, во время которого подростки пытаются проехать на крыше, подножке или между вагонами поезда, электрички, трамвая или другого движущегося транспорта.

За последние годы в Украине зафиксировали десятки смертельных случаев среди детей и подростков, пытавшихся повторить трюки, увиденные в социальных сетях.

Популярность такого увлечения поддерживают вирусные видео, в которых опасные поездки преподносят как развлечение и способ привлечь внимание. Однако за подобными роликами часто стоит реальная угроза жизни.

В ДСНС призывают родителей говорить с детьми об опасности таких развлечений и объяснять, почему нельзя залезать на вагоны или находиться на железнодорожных конструкциях.

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Смертельное напряжение

Контактная сеть железной дороги имеет напряжение от 3000 до 27 500 вольт. Чтобы получить смертельный удар током, необязательно касаться проводов: электрическая дуга может возникнуть даже через воздух на расстоянии до 1,5–2 метров.

Особенно опасно это при повышенной влажности или при использовании предметов, которые могут приблизиться к контактной сети, в частности селфи-палок.

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Зацепинг также опасен для жизни из-за других факторов:

Падение с высоты. Пассажирские и пригородные поезда движутся со скоростью 60–120 км/ч. Падение с крыши или подножки может привести к гибели или тяжелым травмам.

Столкновение с инфраструктурой. Туннели, мосты, опоры контактной сети, светофоры и встречные поезда могут оказаться непосредственно рядом с человеком на вагоне.

Попадание под колеса. Падение с подножки или сцепки во время движения поезда может привести к ампутации конечностей или мгновенной гибели.

В ГСЧС напоминают, что правила безопасного поведения на железной дороге нужно объяснять детям заранее, а не только после опасных случаев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Бориспольском районе на железной дороге погиб несовершеннолетний подросток. Предварительно известно, что он занимался зацепингом, дело расследует полиция.