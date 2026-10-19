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В Варшаве 20-летний украинец выпал с 13-го этажа дома и погиб на месте: подробности трагедии

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
icon 1,4 т.
В Варшаве 20-летний украинец выпал с 13-го этажа дома и погиб на месте: подробности трагедии
Инцидент произошел около 12:00 на улице Бели Бартоки в районе Урсинов. Источник: fakt.pl

В Варшаве 20-летний гражданин Украины погиб после падения с 13-го этажа многоквартирного дома. Трагедия произошла в воскресенье, 18 октября, в районе Урсинов.

На место прибыли экстренные службы, однако медикам не удалось реанимировать молодого человека. Об этом пишет издание "Факт"

Как произошла трагедия в Варшаве

Инцидент произошел около 12:00 на улице Бели Бартоки в районе Урсинов. Экстренные службы вызвали после поступления сообщения о молодом человеке, который упал с большой высоты.

По прибытии на место выяснилось, что 20-летний гражданин Украины выпал из квартиры на 13-м этаже. Ему оказали первую помощь, однако парамедикам не удалось восстановить жизненные функции мужчины. Он скончался от полученных травм.

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В Варшаве 20-летний украинец выпал с 13-го этажа дома и погиб на месте: подробности трагедии

В Варшаве 20-летний украинец выпал с 13-го этажа дома и погиб на месте. Источник: fakt.pl

В Варшаве 20-летний украинец выпал с 13-го этажа дома и погиб на месте: подробности трагедии

В Варшаве 20-летний украинец выпал с 13-го этажа дома и погиб на месте. Источник: fakt.pl

Что выяснила полиция

На месте трагедии работали сотрудники полиции под руководством прокурора. Следователи осмотрели место, где обнаружили тело, а также квартиру, в которой ранее проживал погибший.

Пресс-секретарь управления полиции Варшавского округа II, охватывающего районы Мокотув, Урсинув и Виланув, Марта Хаберская заявила, что предварительные выводы не указывают на уголовный характер происшествия.

"Наши выводы указывают на то, что дело не носит уголовный характер. Это был человек, находившийся в состоянии эмоционального кризиса", – сообщила она.

В Варшаве 20-летний украинец выпал с 13-го этажа дома и погиб на месте: подробности трагедии

В Варшаве 20-летний украинец выпал с 13-го этажа дома и погиб на месте. Источник: fakt.pl

Напомним, 24 сентября в польском городе Ярослав в Подкарпатье 31-летний гражданин Украины напал с ножом на людей на территории монастыря. Один из раненых священников скончался в больнице, еще четверо пострадавших были госпитализированы.

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