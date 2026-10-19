В Варшаве 20-летний украинец выпал с 13-го этажа дома и погиб на месте: подробности трагедии

В Варшаве 20-летний гражданин Украины погиб после падения с 13-го этажа многоквартирного дома. Трагедия произошла в воскресенье, 18 октября, в районе Урсинов.

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На место прибыли экстренные службы, однако медикам не удалось реанимировать молодого человека. Об этом пишет издание "Факт"

Как произошла трагедия в Варшаве

Инцидент произошел около 12:00 на улице Бели Бартоки в районе Урсинов. Экстренные службы вызвали после поступления сообщения о молодом человеке, который упал с большой высоты.

По прибытии на место выяснилось, что 20-летний гражданин Украины выпал из квартиры на 13-м этаже. Ему оказали первую помощь, однако парамедикам не удалось восстановить жизненные функции мужчины. Он скончался от полученных травм.

Что выяснила полиция

На месте трагедии работали сотрудники полиции под руководством прокурора. Следователи осмотрели место, где обнаружили тело, а также квартиру, в которой ранее проживал погибший.

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Пресс-секретарь управления полиции Варшавского округа II, охватывающего районы Мокотув, Урсинув и Виланув, Марта Хаберская заявила, что предварительные выводы не указывают на уголовный характер происшествия.

"Наши выводы указывают на то, что дело не носит уголовный характер. Это был человек, находившийся в состоянии эмоционального кризиса", – сообщила она.

Главные истории дня

Напомним, 24 сентября в польском городе Ярослав в Подкарпатье 31-летний гражданин Украины напал с ножом на людей на территории монастыря. Один из раненых священников скончался в больнице, еще четверо пострадавших были госпитализированы.