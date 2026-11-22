Вечером 21 ноября в центре Ивано-Франковска возле одного из кафе произошла стычка между тремя мужчинами, во время которой началась стрельба. В результате инцидента 34-летний местный житель получил ранение и был госпитализирован.

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Об этом в Telegram сообщила полиция Ивано-Франковской области. Правоохранители устанавливают причины конфликта и обстоятельства применения оружия.

Что известно о стрельбе в Ивано-Франковске

По предварительной информации, конфликт между тремя мужчинами возник возле кафе на так называемой "стометровке" – пешеходной части улицы Независимости. Во время ссоры прозвучал выстрел, в результате которого один из участников получил ранение ноги.

На звук выстрела оперативно отреагировал совместный патруль полиции и Национальной гвардии, который находился неподалеку. Правоохранители вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила 34-летнего пострадавшего в больницу.

Другого участника стычки, 27-летнего жителя Ивано-Франковска, доставили в районное управление полиции для выяснения обстоятельств происшествия. У мужчины также обнаружили видимые телесные повреждения на лице.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили оружие, которое, по предварительным данным, является травматическим. Сейчас следователи выясняют, что стало причиной конфликта и при каких обстоятельствах был произведен выстрел.

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После установления всех деталей правоохранители определят правовую квалификацию происшествия. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Предыдущие случаи стрельбы в Украине

Напомним, 18 октября в Тернополе в сквере возле школы №21 произошла стрельба, в результате которой пострадал несовершеннолетний. По предварительной информации, неизвестный мужчина, который, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по прохожему из травматического оружия.

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Правоохранители задержали предполагаемого стрелка, а пострадавшего подростка доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, устанавливавшая все обстоятельства инцидента.

Как писал OBOZ.UA, в Одессе 15 ноября возле одного из торговых центров произошла драка со стрельбой, в результате которой пострадали шестеро человек. Во время конфликта между двумя компаниями 32-летний мужчина открыл огонь, предположительно, из травматического пистолета.