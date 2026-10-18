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В Тернополе в сквере возле школы произошла стрельба, есть раненый – СМИ

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 мин
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Иллюстративное фото. Полиция
Иллюстративное фото. Полиция. Источник: zmist.pl.ua

В воскресенье, 18 октября, в Тернополе в сквере возле школы произошла стрельба. По предварительным данным, один человек получил ранение.

Об этом сообщают местные паблики. Детали нападения и причина инцидента пока устанавливаются. Известно , что на месте работает следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в области.

По словам правоохранителей, это произошло в сквере возле 21-й школы города Тернополь. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

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