В Тернополе в сквере возле школы произошла стрельба, есть раненый – СМИ
В воскресенье, 18 октября, в Тернополе в сквере возле школы произошла стрельба. По предварительным данным, один человек получил ранение.
Об этом сообщают местные паблики. Детали нападения и причина инцидента пока устанавливаются. Известно , что на месте работает следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в области.
По словам правоохранителей, это произошло в сквере возле 21-й школы города Тернополь. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
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