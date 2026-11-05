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В Тернополе произошла стрельба в служебном кабинете торгового заведения: злоумышленника задержали. Фото и видео

Анна ЯкубецАндрей КолотовкинАнна Якубец+1
Time to read2 мин
3,8 т.
В Тернополе произошла стрельба в служебном кабинете торгового заведения: злоумышленника задержали. Фото и видео
Стрельца в Тернополе задержали. Источник: Национальная полиция Украины

5 ноября в Тернополе полицейские проводят спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины. Предварительно, неизвестный запер управляющую магазином в служебном кабинете одного из торговых заведений города, после чего из помещения прозвучали два выстрела.

На данный момент спецназовцы КОРД задержали стрелка. Об этом сообщили руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаренко и Национальная полиция Украины. Горожан попросили не приближаться к месту инцидента и выполнять требования полицейских.

Что произошло

5 ноября около 11:00 в полицию поступило сообщение об опасном инциденте в одном из торговых заведений города. По предварительной информации, неизвестный мужчина запер управляющую магазином в служебном кабинете. После этого из помещения прозвучали два выстрела.

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Стрелка задержали

Позже в Национальной полиции сообщили, что спецназовцы КОРД задержали стрелка. Им оказался местный житель 1973 г. р. Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал. С задержанным проводятся первоочередные следственные действия.

Спецоперация по задержанию злоумышленника.Источник: Национальная полиция Украины

Горожан попросили не приближаться к месту инцидента

На месте инцидента работают полицейские и все необходимые профильные службы.

"Наша первоочередная задача – обеспечить безопасность людей, не допустить новых угроз и задержать вооруженного мужчину. Для этого принимаем все необходимые меры", – отметил руководитель полиции Тернопольской области.

Он обратился к жителям Тернополя с просьбой не приближаться к месту проведения спецоперации, не создавать скоплений людей и беспрекословно выполнять законные требования полицейских.

Полиция открыла производство

Полицейские начали уголовное производство по факту стрельбы и захвата людей в заложники в одном из торговых заведений Тернополя. Национальная полиция Украины опубликовала новое видео с места происшествия и фотографии задержанного мужчины.

Следователи квалифицировали действия 53-летнего жителя Тернополя как незаконное лишение человека свободы, а также угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

По данным следствия, мужчина удерживал людей в помещении магазина. Во время переговоров полицейским удалось отвлечь его внимание. Этим воспользовались люди, которые находились внутри, и выбежали через служебный выход.

После этого злоумышленник взорвал предмет, похожий на гранату, и начал хаотично стрелять.

Задержать вооруженного мужчину удалось благодаря действиям спецназовцев КОРД. Во время задержания у него изъяли предмет, похожий на пистолет, и охотничий нож.

В Тернополе произошла стрельба в служебном кабинете торгового заведения: злоумышленника задержали. Фото и видео

Полицейские начали уголовное производство в отношении тернопольского стрелка. Источник: t.me/UA_National_Police/

Что известно о стрелке

Как выяснили правоохранители, перед инцидентом мужчина уже приходил в это торговое заведение. Он вел себя агрессивно и конфликтовал с работниками магазина. Затем покинул помещение, однако вернулся уже с оружием.

По информации полиции, во время стрельбы никто не пострадал. Также установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В Тернополе произошла стрельба в служебном кабинете торгового заведения: злоумышленника задержали. Фото и видео

Полицейские начали уголовное производство в отношении тернопольского стрелка. Источник: t.me/UA_National_Police/

В Тернополе произошла стрельба в служебном кабинете торгового заведения: злоумышленника задержали. Фото и видео

Полицейские начали уголовное производство в отношении тернопольского стрелка. Источник: t.me/UA_National_Police/

В Тернополе произошла стрельба в служебном кабинете торгового заведения: злоумышленника задержали. Фото и видео

Полицейские начали уголовное производство в отношении тернопольского стрелка. Источник: t.me/UA_National_Police/

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в штате Калифорния, США, в пятницу, 30 октября, произошла стрельба в одном из торговых центров. В результате инцидента один человек погиб и шестеро получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.

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УкраинаТернопольНациональная полиция УкраиныстрельбаКОРДТРЦ
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