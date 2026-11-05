В Тернополе произошла стрельба в служебном кабинете торгового заведения: злоумышленника задержали. Фото и видео

5 ноября в Тернополе полицейские проводят спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины. Предварительно, неизвестный запер управляющую магазином в служебном кабинете одного из торговых заведений города, после чего из помещения прозвучали два выстрела.

Видео дня

На данный момент спецназовцы КОРД задержали стрелка. Об этом сообщили руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаренко и Национальная полиция Украины. Горожан попросили не приближаться к месту инцидента и выполнять требования полицейских.

Что произошло

5 ноября около 11:00 в полицию поступило сообщение об опасном инциденте в одном из торговых заведений города. По предварительной информации, неизвестный мужчина запер управляющую магазином в служебном кабинете. После этого из помещения прозвучали два выстрела.

Стрелка задержали

Позже в Национальной полиции сообщили, что спецназовцы КОРД задержали стрелка. Им оказался местный житель 1973 г. р. Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал. С задержанным проводятся первоочередные следственные действия.





Спецоперация по задержанию злоумышленника. Источник: Национальная полиция Украины

Горожан попросили не приближаться к месту инцидента

На месте инцидента работают полицейские и все необходимые профильные службы.

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"Наша первоочередная задача – обеспечить безопасность людей, не допустить новых угроз и задержать вооруженного мужчину. Для этого принимаем все необходимые меры", – отметил руководитель полиции Тернопольской области.

Он обратился к жителям Тернополя с просьбой не приближаться к месту проведения спецоперации, не создавать скоплений людей и беспрекословно выполнять законные требования полицейских.

Главные истории дня

Полиция открыла производство

Полицейские начали уголовное производство по факту стрельбы и захвата людей в заложники в одном из торговых заведений Тернополя. Национальная полиция Украины опубликовала новое видео с места происшествия и фотографии задержанного мужчины.

Следователи квалифицировали действия 53-летнего жителя Тернополя как незаконное лишение человека свободы, а также угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

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По данным следствия, мужчина удерживал людей в помещении магазина. Во время переговоров полицейским удалось отвлечь его внимание. Этим воспользовались люди, которые находились внутри, и выбежали через служебный выход.

После этого злоумышленник взорвал предмет, похожий на гранату, и начал хаотично стрелять.

Задержать вооруженного мужчину удалось благодаря действиям спецназовцев КОРД. Во время задержания у него изъяли предмет, похожий на пистолет, и охотничий нож.

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Что известно о стрелке

Как выяснили правоохранители, перед инцидентом мужчина уже приходил в это торговое заведение. Он вел себя агрессивно и конфликтовал с работниками магазина. Затем покинул помещение, однако вернулся уже с оружием.

По информации полиции, во время стрельбы никто не пострадал. Также установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в штате Калифорния, США, в пятницу, 30 октября, произошла стрельба в одном из торговых центров. В результате инцидента один человек погиб и шестеро получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.