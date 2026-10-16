В США произошла стрельба в начальной школе: погибли учитель и трое детей. Фото и видео

В четверг, 15 октября, в начальной школе Silver Rail в городе Бенд, штат Орегон, США, произошла стрельба. Погибли трое детей в возрасте пяти, восьми и 11 лет, а также учитель. Еще два человека — семилетний ребенок и 54-летний мужчина — находятся в критическом состоянии.

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Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявления местных властей. По данным правоохранительных органов, нападение устроил 16-летний подросток, которого застрелил очевидец.

Полиция получила первые сообщения о нападении в 13:02. Один из заявителей рассказал, что человек, вооруженный длинноствольным ружьем, стреляет в его автомобиль. Впоследствии десятки людей сообщили, что нападавший проник в школу и открыл огонь внутри здания.

Чтобы проникнуть в здание, он стрелял в запертую дверь. Когда правоохранители прибыли на место, преступник уже был мертв. По информации источника Associated Press в правоохранительных органах, он использовал помповое ружье.

Нападавший был жителем Бенда, однако его личность официально не разглашалась. Следователи продолжают выяснять, был ли подросток связан со школой.

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После трагедии детей на автобусах доставили в расположенную неподалеку церковь, где организовали пункт воссоединения семей. Там родители смогли забрать своих детей.

В пятницу во всех 32 школах округа Бенд – Ла-Пайн отменили занятия, спортивные мероприятия и внеклассные занятия. К расследованию подключилось Федеральное бюро расследований США.

Главные истории дня

Бывшая член Конгресса США Габриэль Гиффордс, пережившая массовую стрельбу в 2011 году и выступающая за ужесточение контроля над оружием, заявила, что эта трагедия разбила ей сердце.

"Это не может и дальше оставаться реальностью нашей страны. Лидеры на всех уровнях должны взять на себя ответственность и действовать", — подчеркнула она.

По данным организации Everytown for Gun Safety, в 2026 году на территории школ в США произошло не менее 100 инцидентов со стрельбой, в результате которых погибли 33 человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в канадском городе Тамблер-Ридж произошла стрельба в средней школе и жилом доме. Погибли 10 человек, в том числе нападавшая, которая после стрельбы покончила с собой. Десятки людей получили ранения.