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В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с полковником РФ, он погиб на месте: момент попал на видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
1,8 т.
В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с полковником РФ, он погиб на месте: момент попал на видео
Иллюстративное фото. Дым от взрыва

12 ноября в российском Санкт-Петербурге взорвался автомобиль. В результате инцидента погиб полковник ВС РФ.

Рядом с ним находился член его семьи, он получил ранение. Об этом сообщили российские СМИ.

Что известно

Взрыв произошел в 7 часов утра по местному времени в Санкт-Петербурге, в поселке Шушары. В результате взрыва полковник российской армии погиб на месте.

Отмечается, что в машине рядом с российским полковником находился его родственник. Он якобы выжил, но получил ранение.

Личность погибшего, а также другие подробности инцидента пока не сообщали, официальной информации от российских властей тоже пока нет.

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Момент взрыва автомобиля попал на видео.

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