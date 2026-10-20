Во Львове ранее осужденный за взяточничество сотрудник ТЦК избил до смерти мобилизованного: делом занялось ГБР

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 10 тыс. грн ($220)Россия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоРоссия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоОсновные итоги саммита ЕС: хватит ли Европе денег и оружия для Украины и готова ли она противостоять Трампу? Интервью с ОгрызкоОсновные итоги саммита ЕС: хватит ли Европе денег и оружия для Украины и готова ли она противостоять Трампу? Интервью с ОгрызкоНацбанк выпустил новые 2 грнУкраинцам будут "раздавать" особенные деньги: НБУ выпустил новые 2 грнИллюстрация - мальчик с плакатом Молитесь за УкраинуУкраинцам за рубежом начали выдавать важный документ: кто может его получитьКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Ирпеню. ФотоБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Ирпеню. ФотоВСУ отминусовали еще 1560 оккупантов и сожгли три РСЗО: данные ГенштабаВСУ отминусовали еще 1560 оккупантов и сожгли три РСЗО: данные ГенштабаВ Тамбовской области атакована бензиноперекачивающая станция: поднялся дым. Фото и видеоВ Тамбовской области атакована бензиноперекачивающая станция: поднялся дым. Фото и видеоЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиентЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиент

Во Львове ранее осужденный за взяточничество сотрудник ТЦК избил до смерти мобилизованного: делом занялось ГБР

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
1,6 т.
Во Львове ранее осужденный за взяточничество сотрудник ТЦК избил до смерти мобилизованного: делом занялось ГБР
Суд избрал подозреваемому меру пресечения. Источник: ГБР

Государственное бюро расследований выясняет причины гибели мобилизованного мужчины во Львове после избиения сотрудниками территориального центра комплектования. По версии следствия, пострадавшего жестоко избили, а затем силой перенесли в техническое помещение ТЦК.

Одному из военнослужащих уже сообщили о подозрении. Об этом сообщает ГБР.

Детали дела

По информации правоохранительного органа, это не первый случай, когда военнослужащий оказался в центре уголовного производства.

В августе 2026 года львовский суд признал его виновным во взяточничестве, совершенном по предварительному сговору с другими лицами. Тогда мужчине назначили наказание без лишения свободы, однако уже в сентябре он стал фигурантом нового расследования.

По данным следствия, военнослужащий вместе с коллегами из ТЦК избил мобилизованного. Потерпевший лежал на полу со связанными за спиной руками и не мог оказывать сопротивление. Сам подозреваемый как минимум дважды ударил мужчину ногой.

Читайте также
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
4,3 т.
В Варшаве 20-летний украинец выпал с 13-го этажа дома и погиб на месте: подробности трагедии
4,3 т.
В Варшаве 20-летний украинец выпал с 13-го этажа дома и погиб на месте: подробности трагедии
Даниил БорщДаниил Борщ
2,5 т.
Во Львове поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку: подробности трагедии
2,5 т.
Во Львове поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку: подробности трагедии
Анна ПавловаАнна Павлова
4,0 т.
В Тернополе в сквере возле школы произошла стрельба, есть раненый – СМИ
4,0 т.
В Тернополе в сквере возле школы произошла стрельба, есть раненый – СМИ

После нападения мобилизованного силой отнесли в техническое помещение территориального центра комплектования во Львове. Оттуда его впоследствии доставили в больницу медики скорой помощи.

"В больнице медики обнаружили у мужчины многочисленные переломы ребер, тяжелые повреждения легких и другие опасные для жизни травмы. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось", – говорится в сообщении.

Во Львове ранее осужденный за взяточничество сотрудник ТЦК избил до смерти мобилизованного: делом занялось ГБР

Фигуранту грозит тюрьма. Источник: ГБР

Что грозит фигуранту

Военнослужащему инкриминируют умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть мужчины и совершенных группой лиц (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. ГБР продолжает следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Одессе вынесен приговор девяти сотрудникам районного ТЦК и СП, причастным к издевательствам над украинцами. Их обвинили в незаконном удержании граждан и применении насилия во время мобилизационных мероприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине больше всего жалоб на нарушения во время мобилизации поступает из Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областей. Эти регионы уже не первый год остаются среди лидеров по количеству обращений.

Похожие темы
Мобилизация в УкраинеКоррупция в УкраинеТЦКГосударственное бюро расследований (ГБР)смертьУкраинаЛьвоввзяткасуд
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники