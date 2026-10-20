Во Львове ранее осужденный за взяточничество сотрудник ТЦК избил до смерти мобилизованного: делом занялось ГБР

Государственное бюро расследований выясняет причины гибели мобилизованного мужчины во Львове после избиения сотрудниками территориального центра комплектования. По версии следствия, пострадавшего жестоко избили, а затем силой перенесли в техническое помещение ТЦК.

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Одному из военнослужащих уже сообщили о подозрении. Об этом сообщает ГБР.

Детали дела

По информации правоохранительного органа, это не первый случай, когда военнослужащий оказался в центре уголовного производства.

В августе 2026 года львовский суд признал его виновным во взяточничестве, совершенном по предварительному сговору с другими лицами. Тогда мужчине назначили наказание без лишения свободы, однако уже в сентябре он стал фигурантом нового расследования.

По данным следствия, военнослужащий вместе с коллегами из ТЦК избил мобилизованного. Потерпевший лежал на полу со связанными за спиной руками и не мог оказывать сопротивление. Сам подозреваемый как минимум дважды ударил мужчину ногой.

После нападения мобилизованного силой отнесли в техническое помещение территориального центра комплектования во Львове. Оттуда его впоследствии доставили в больницу медики скорой помощи.

"В больнице медики обнаружили у мужчины многочисленные переломы ребер, тяжелые повреждения легких и другие опасные для жизни травмы. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось", – говорится в сообщении.

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Что грозит фигуранту

Военнослужащему инкриминируют умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть мужчины и совершенных группой лиц (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. ГБР продолжает следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Одессе вынесен приговор девяти сотрудникам районного ТЦК и СП, причастным к издевательствам над украинцами. Их обвинили в незаконном удержании граждан и применении насилия во время мобилизационных мероприятий.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине больше всего жалоб на нарушения во время мобилизации поступает из Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областей. Эти регионы уже не первый год остаются среди лидеров по количеству обращений.