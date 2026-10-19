Во Львове поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку: подробности трагедии

Во Львове под колесами поезда погибла 18-летняя девушка. Трагедия произошла вечером 18 октября недалеко от улицы Профессора Яремы.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области. Следователи возбудили уголовное дело.

Полиция расследует обстоятельства гибели девушки

По предварительным данным правоохранителей, около 22:05 поезд наехал на местную жительницу. От полученных травм девушка погибла на месте.

По факту происшествия следователи Львовского районного управления полиции №2 возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Другие трагедии на железной дороге

Напомним, в сентябре 2026 года в Лубнах Полтавской области поезд сбил насмерть 23-летнего мужчину, который шел по железнодорожным путям в наушниках. Трагедия произошла 15 сентября около 19:00. Электропоезд, курсировавший по маршруту "Полтава — Гребенка", наехал на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

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Правоохранители установили личность погибшего – им оказался местный житель. По предварительной информации, мужчина был в наушниках, когда шел по путям. Следователи выясняли обстоятельства и причины трагедии.

На станции Корчи в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд сбил насмерть 63-летнюю жительницу столицы. По предварительным данным полиции, женщина переходила железнодорожные пути. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, вблизи железнодорожной станции Буча в Киевской области электропоезд сбил насмерть 17-летнего юношу. Трагедия произошла 29 сентября: по предварительным данным полиции, подросток переходил пути в неустановленном месте.