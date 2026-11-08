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В Хмельницком мужчина взорвал гранату в собственной руке: все подробности. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
1,6 т.
В Хмельницком мужчина взорвал гранату в собственной руке: все подробности. Фото
Полиция на месте происшествия. Иллюстративное фото. Источник: zmist.pl.ua

В микрорайоне Раково в Хмельницком мужчина получил телесные повреждения в результате взрыва гранаты. По предварительной информации, боеприпас сдетонировал прямо у него в руке.

Об этом в Facebook сообщила полиция Хмельницкой области. 8 ноября около 15:20 правоохранители получили сообщение о мужчине с опасным предметом.

Что известно 

В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения, а правоохранители, прибывшие на вызов, оказали ему первую домедицинскую помощь.

В Хмельницком мужчина взорвал гранату в собственной руке: все подробности. Фото

Пострадавший в результате взрыва гранаты. Источник: Facebook/полиция Хмельницкой области

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Информацию о его состоянии пока не уточняют.

На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливали все обстоятельства происшествия.

В Хмельницком мужчина взорвал гранату в собственной руке: все подробности. Фото

Пост полиции Хмельницкой области в Facebook. Источник: Скриншот

Другие случаи взрывов гранат в Украине

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который устроил взрыв в коммунальной квартире Днепровского района столицы. По данным следствия, он решил похвастаться перед соседями боеприпасом и подорвал запал от гранаты.

Инцидент произошел во время совместного распития спиртных напитков. 37-летний местный житель показал соседям боеприпас, а затем вернулся в свою комнату и привел в действие его запальный механизм.

В результате взрыва никто не пострадал. Правоохранители задержали мужчину и изъяли у него корпус противопехотной гранаты Ф-1. 

Как писал OBOZ.UA, в Сумах мужчина погиб в результате взрыва гранаты неподалеку от остановки общественного транспорта. По предварительным данным, взрывоопасный предмет сдетонировал непосредственно в его руках, а от полученных травм пострадавший умер на месте.

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