В ДТП в Харьковской области погибла женщина, чью семью убил российский дрон. Фото

13 октября в Харьковской области в ДТП погибла Ольга Кривогуб, которая в феврале потеряла мужа и троих детей в результате российского удара по Богодухову. Вместе с ней в автомобиле находилась дочь Екатерина, которую после аварии госпитализировали.

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Об этом сообщило Суспільне Харьков. Гибель женщины журналистам подтвердил глава Золочевской громады Виктор Коваленко.

Обстоятельства аварии

По словам Александра Есина, авария произошла 13 октября между 17:00 и 18:00. Ольга ехала из Новой Водолаги в направлении Харькова. Примерно в 300 метрах от выезда из поселка ее автомобиль съехал с трассы.

Женщина скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи. Ее дочь Екатерина также находилась в автомобиле. Сначала девочку доставили в больницу Новой Водолаги, где стабилизировали ее состояние, а затем на реанимобиле перевезли в четвертую больницу неотложной помощи Харькова.

Директор медицинского учреждения Евгений Благовещенский сообщил "Суспильному", что состояние ребенка средней тяжести. У нее диагностировали перелом ребра, ушиб легких и ссадины.

По словам Есина, социальные службы готовили документы для перевода Екатерины в областную детскую больницу. Взять девочку под опеку готовы двое родственников – родная сестра Ольги и брат ее погибшего мужа. Сейчас их проверяют.

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Что известно о гибели семьи в Богодухове

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 10 февраля российский дрон типа "Шахед" атаковал дом в Богодухове, где накануне поселилась семья Ольги Кривогуб. В результате удара погибли ее муж Григорий Шикула и трое детей. Сама женщина выжила, но получила ранения.

Семья переехала в новое жилье всего за день до атаки. Дом выбрали поближе к больнице, поскольку Ольга ждала четвертого ребенка. В ночь удара Григорий спал в одной комнате с тремя детьми – дочерью и сыновьями-близнецами. Ольга находилась в другой комнате.

Главные истории дня

34-летний Григорий Шикула был ветераном войны. Он около года защищал Украину на фронте, в частности на Купянском и Запорожском направлениях, где потерял ногу.

13 февраля с Григорием и тремя детьми простились в Сковородиновке – родном селе мужчины. Там их и похоронили.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что 11 марта Ольга Кривогуб родила дочь Екатерину. После гибели мужа и троих детей женщина переехала в Сковородиновку Золочевской общины, где живут ее родная сестра и родственники погибшего мужа.