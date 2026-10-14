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В ДТП в Харьковской области погибла женщина, чью семью убил российский дрон. Фото

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
icon 2,2 т.
В ДТП в Харьковской области погибла женщина, чью семью убил российский дрон. Фото
Ольга Кривогуб с дочерью, которую она родила после гибели мужа и троих детей. Источник: Коллаж OBOZ.UA

13 октября в Харьковской области в ДТП погибла Ольга Кривогуб, которая в феврале потеряла мужа и троих детей в результате российского удара по Богодухову. Вместе с ней в автомобиле находилась дочь Екатерина, которую после аварии госпитализировали.

Об этом сообщило Суспільне Харьков. Гибель женщины журналистам подтвердил глава Золочевской громады Виктор Коваленко.

Обстоятельства аварии

По словам Александра Есина, авария произошла 13 октября между 17:00 и 18:00. Ольга ехала из Новой Водолаги в направлении Харькова. Примерно в 300 метрах от выезда из поселка ее автомобиль съехал с трассы.

Женщина скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи. Ее дочь Екатерина также находилась в автомобиле. Сначала девочку доставили в больницу Новой Водолаги, где стабилизировали ее состояние, а затем на реанимобиле перевезли в четвертую больницу неотложной помощи Харькова.

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В ДТП в Харьковской области погибла женщина, чью семью убил российский дрон. Фото

Ольга Кривогуб держит на руках свою дочь Екатерину. Источник: Суспільне Харьков

Директор медицинского учреждения Евгений Благовещенский сообщил "Суспильному", что состояние ребенка средней тяжести. У нее диагностировали перелом ребра, ушиб легких и ссадины.

По словам Есина, социальные службы готовили документы для перевода Екатерины в областную детскую больницу. Взять девочку под опеку готовы двое родственников – родная сестра Ольги и брат ее погибшего мужа. Сейчас их проверяют.

Что известно о гибели семьи в Богодухове

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 10 февраля российский дрон типа "Шахед" атаковал дом в Богодухове, где накануне поселилась семья Ольги Кривогуб. В результате удара погибли ее муж Григорий Шикула и трое детей. Сама женщина выжила, но получила ранения.

Семья переехала в новое жилье всего за день до атаки. Дом выбрали поближе к больнице, поскольку Ольга ждала четвертого ребенка. В ночь удара Григорий спал в одной комнате с тремя детьми – дочерью и сыновьями-близнецами. Ольга находилась в другой комнате.

В ДТП в Харьковской области погибла женщина, чью семью убил российский дрон. Фото

Григорий Шикула с сыновьями-близнецами. Источник: Иван Шикула

В ДТП в Харьковской области погибла женщина, чью семью убил российский дрон. Фото

Ольга Кривогуб. Источник: Суспільне Харьков

34-летний Григорий Шикула был ветераном войны. Он около года защищал Украину на фронте, в частности на Купянском и Запорожском направлениях, где потерял ногу.

13 февраля с Григорием и тремя детьми простились в Сковородиновке – родном селе мужчины. Там их и похоронили.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что 11 марта Ольга Кривогуб родила дочь Екатерину. После гибели мужа и троих детей женщина переехала в Сковородиновку Золочевской общины, где живут ее родная сестра и родственники погибшего мужа.

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