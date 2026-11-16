В Днепре водитель ''Ягуара'' сбил маму с 6-летней дочерью на переходе и протаранил ограждение школы. Видео

В Днепре водитель автомобиля Jaguar сбил на пешеходном переходе 28-летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь, после чего врезался в ограждение школы. В этот момент на школьном дворе находились около 50 учеников младших классов. По предварительной информации, у водителя были признаки опьянения.

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Об этом сообщило "Суспільне Дніпро". Женщина с ребенком находятся в больнице.

Наехал на пешеходов на "зебре"

Авария произошла в центре Днепра на перекрестке улиц Староказацкой и Лазаря Глобы.

Как видно на обнародованных кадрах, автомобиль Jaguar ехал со стороны проспекта Дмитрия Яворницкого по улице Лазаря Глобы и на перекрестке со Староказацкой поворачивал. В этот момент дорогу переходили пешеходы, а автомобиль мигал "поворотником".

Во время движения пешеходов Jaguar внезапно тронулся вперед, задел женщину с ребенком и врезался в школьный забор.

По предварительной информации, мать с дочерью переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, когда их сбил автомобиль.

После наезда водитель продолжил движение и протаранил ограждение школы. Он снес забор и буквально повис на нем.

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По словам директора учебного заведения, в тот момент во дворе находились около 50 детей. Они как раз вернулись из укрытия после отбоя воздушной тревоги.

Ученики не пострадали, однако сильно испугались.

Мать с ребенком в больнице

Как рассказала бабушка пострадавшего ребенка, жертвами ДТП стали ее 6-летняя внучка и 28-летняя дочь.

Сейчас они находятся в больнице. По предварительной информации, они получили ссадины и черепно-мозговые травмы.

Водитель мог быть нетрезв

По словам директора учебного заведения, у водителя автомобиля были признаки алкогольного опьянения. От комментариев он отказался.

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"На первый взгляд, водитель находится в неадекватном состоянии – возможно, в алкогольном или наркотическом опьянении", – отметила директор школы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщал OBOZ.UA, на трассе Киев – Харьков возле города Яготин в Киевской области вечером 14 ноября произошло масштабное ДТП – перевернулся и загорелся грузовик, перевозивший газовый конденсат. Из-за аварии пришлось временно перекрывать движение транспорта в обоих направлениях.