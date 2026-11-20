В Днепре военнослужащий Национальной гвардии Украины попал в смертельное ДТП. В результате автомобильной катастрофы погибла женщина и пострадала еще одна пассажирка.

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По факту аварии Государственное бюро расследований начало уголовное производство. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Известно, что ДТП произошло вечером 18 ноября 2026 года в центре Днепра. Нацгвардеец, управлявший автомобилем, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору.

От полученных травм одна из пассажирок погибла. Другую женщину госпитализировали, ей понадобилась медицинская помощь. Сам водитель не пострадал.

Предварительное освидетельствование показало, что военнослужащий находился в трезвом состоянии.

На место аварии прибыли сотрудники ГБР, которые провели первоочередные следственные действия. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства столкновения.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей.

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Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

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