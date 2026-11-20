В Днепре нацгвардеец устроил ДТП: погибла пассажирка автомобиля, еще одна пострадала. Фото
В Днепре военнослужащий Национальной гвардии Украины попал в смертельное ДТП. В результате автомобильной катастрофы погибла женщина и пострадала еще одна пассажирка.
По факту аварии Государственное бюро расследований начало уголовное производство. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
Известно, что ДТП произошло вечером 18 ноября 2026 года в центре Днепра. Нацгвардеец, управлявший автомобилем, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору.
От полученных травм одна из пассажирок погибла. Другую женщину госпитализировали, ей понадобилась медицинская помощь. Сам водитель не пострадал.
Предварительное освидетельствование показало, что военнослужащий находился в трезвом состоянии.
На место аварии прибыли сотрудники ГБР, которые провели первоочередные следственные действия. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства столкновения.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей.
Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кривом Роге Днепропетровской области водителя внедорожника, который насмерть сбил 14-летнюю девочку, приговорили к одному году условно. Трагедия произошла на улице Калачевского, где автомобиль на скорости 82 км/ч сбил несовершеннолетнюю.