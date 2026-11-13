В Черкассах подожгли 2 известных заведения в центре города: все подробности. Видео
В центре Черкасс подожгли помещение, в котором расположены два известных заведения питания – "Львівські круасани" и "Чача". Предполагаемого поджигателя разыскали и задержали.
Об инциденте в Facebook сообщил телеканал ВИККА. Кроме того, было опубликовано видео, на котором видны последствия пожара в помещении заведений.
Что известно о пожаре в Черкассах
По данным Главного управления ГСЧС Украины в Черкасской области, пожар произошел 13 ноября. Возгорание возникло на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Крещатик.
В ведомстве отметили, что на место происшествия прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание.
В результате пожара никто не пострадал.
Специалисты устанавливали причину возгорания и размер причиненного огнем ущерба.
Другие случаи поджогов в Украине
Напомним, в Подольском районе Киева правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который пытался поджечь отделение банка на улице Григория Сковороды. По данным следствия, к этому его подтолкнули неизвестные, представившиеся сотрудниками СБУ.
Злоумышленнику сообщили, что его новая знакомая якобы работает на страну-агрессора, а в банке будто бы находится ее сообщник. Чтобы избежать вымышленной ответственности, мужчине предложили устроить поджог учреждения.
Для этого киевлянин купил зажигалку и пластиковую бутылку с бензином, после чего пришел к банковскому отделению. Однако довести задуманное до конца он не успел – его задержали правоохранители. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как писал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области мужчина из-за личной неприязни поджег автомобиль своего знакомого. Инцидент произошел в селе Петропавловское: злоумышленник умышленно поджег Ford, принадлежавший 58-летнему местному жителю.