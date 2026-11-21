В Черкассах в микрорайоне Мытница внедорожник съехал в Днепр и утонул вместе с людьми внутри. Погибли два человека; одному потерпевшему удалось самостоятельно выбраться из транспортного средства.

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В Национальной полиции сообщили, что вызов об инциденте сотрудники приняли около 00:00 субботы, 21 ноября. Детальные обстоятельства трагедии выясняются.

Что произошло в Черкассах

Следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции, патрульные водной полиции и спасатели ГСЧС провели поисково-спасательную операцию на дне водоема, чтобы поднять машину из Днепра.

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В салоне обнаружили тела двух женщин. Их направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

"По предварительной информации, 43-летнему владельцу автомобиля удалось самостоятельно выбраться из машины. 28- и 39-летняя женщины – погибли", – заявили правоохранители.

В ГСЧС уточнили, что автомобиль обнаружили с помощью подводного дрона, обследовав акваторию реки. Транспортное средство подняли на поверхность с помощью специальной техники и передали правоохранительным органам.

Главные истории дня

Досудебное расследование (по состоянию на 21 ноября) проводилось по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение правил их эксплуатации) и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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"Полиция просит граждан, которые были свидетелями происшествия или имеют видеозаписи, сообщить по линии 102", – обратились копы к местным жителям.

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Как писал OBOZ.UA, 16 ноября в Полтавской области автомобиль Peugeot сбил двух женщин 1958 и 1951 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. После этого на одну пострадавшую наехал еще один автомобиль. В результате ДТП одна женщина погибла, а другую с многочисленными травмами доставили в больницу.