В Харьковской области будут судить мать троих детей, которую обвиняют в сексуальной эксплуатации собственной малолетней дочери. Известно, что женщина принуждала девочку к действиям сексуального характера перед камерой, а трансляции организовывала за денежное вознаграждение.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Ранее о направлении обвинительного акта в суд также проинформировал Офис Генерального прокурора.

По материалам следствия, противоправная деятельность продолжалась с 2021 года по июль 2022-го. На тот момент девочке было примерно 10-11 лет. Мать пользовалась психологической и материальной зависимостью дочери, оказывала на нее давление и заставляла участвовать в онлайн-трансляциях сексуального характера.

Для документирования преступления украинские правоохранители присоединились к международной операции "Возрожденная надежда" (VIDFT). Ее организовали Департамент расследований внутренней безопасности США (ICE HSI) и Центр борьбы с киберпреступностью Министерства внутренней безопасности США в Бухаресте. В рамках сотрудничества киберполицейские и следователи Национальной полиции установили личность женщины.

Во время санкционированных обысков в Харьковской области правоохранители изъяли технику и зафиксировали цифровые доказательства. Созданные с участием ребенка материалы впоследствии распространялись в интернете, в частности на форумах в даркнете.

Женщине инкриминируют сексуальное насилие в отношении малолетнего лица, распространение порнографических материалов и принуждение ребенка к участию в создании детской порнографии. Обвинительный акт направили в суд по ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 301 и ч. 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас она находится под стражей.

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После раскрытия преступления потерпевшую и двух ее малолетних братьев изъяли из семьи. Детей устроили в патронатную семью и обеспечили психологической помощью. Сейчас девочке 15 лет.

В Хмельницкой области 39-летнюю женщину и ее 19-летнюю дочь подозревают в изготовлении и сбыте детской порнографии с участием двух младших детей семьи. По данным следствия, женщины продавали доступ к закрытым Telegram-каналам с противоправными материалами.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черниговской области 33-летняя женщина передавала свою 7-летнюю дочь мужчине для сексуальной эксплуатации. Мать позволяла сообщнику делать это с ее ребенком в обмен на продукты питания.