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Сексуальная эксплуатация 7-летней девочки: на Черниговщине будут судить мать и ее сообщника. Фото

София ЗакревскаяСофия Закревская
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Сексуальная эксплуатация 7-летней девочки: на Черниговщине будут судить мать и ее сообщника. Фото
На Черниговщине будут судить женщину и ее сообщника за сексуальную эксплуатацию ребенка. Источник: ОГП. Коллаж OBOZ.UA

В Черниговской области 33-летняя женщина передавала свою 7-летнюю дочь мужчине для сексуальной эксплуатации. Мать позволяла сообщнику совершать эти действия со своим ребенком в обмен на продукты питания.

Зафиксировано два эпизода совершения в отношении девочки действий сексуального характера 52-летним злоумышленником. Об этом 20 октября сообщили в Офисе генерального прокурора.

Обоих фигурантов дела будут судить. Их обвиняют в торговле ребенком, сексуальном насилии и других преступлениях против половой свободы и неприкосновенности малолетней.

Подробности дела

По данным следствия, в 2024 году женщина систематически передавала свою малолетнюю дочь мужчине для сексуальной эксплуатации. Во время одного из таких эпизодов злоумышленник вместе с матерью и девочкой поехал в лесной массив, где ребенка принуждали к совершению действий сексуального характера.

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В другой раз женщина передала дочь своему сообщнику в обмен на продукты питания. После этого он отвез ребенка к водоему и совершил в отношении нее сексуальное насилие.

Мужчине инкриминировали получение малолетнего лица с целью эксплуатации и повторное совершение в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, действий сексуального характера (ч. 3 ст. 149, ч. 6 ст. 153 УК Украины). В настоящее время он находится под стражей.

Сексуальная эксплуатация 7-летней девочки: на Черниговщине будут судить мать и ее сообщника. Фото

Злоумышленник, сексуально эксплуатировавший ребенка. Источник: ОГП

Матери девочки инкриминированы торговля ребенком, сексуальное насилие и изготовление детской порнографии (ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 153, ч. 4 ст. 301-1 УК Украины). Ее тоже взяли под стражу.

Сексуальная эксплуатация 7-летней девочки: на Черниговщине будут судить мать и ее сообщника. Фото

Мать пострадавшего ребенка. Источник: ОГП

"В ходе досудебного расследования из семьи изъяты двое детей. В настоящее время они находятся за границей под опекой бабушки", – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках другого уголовного производства обвиняемый был приговорен к 15 годам лишения свободы за изнасилование другого ребенка. Сторона обвинения обжалует этот приговор суда от июня 2026 года, настаивая на пожизненном лишении свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кировоградской области 52-летнего мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки. Преступление произошло в ноябре 2024 года, а в августе 2025-го потерпевшая родила ребенка.

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