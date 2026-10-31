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Убирали трупы с улиц: оккупанты "прихорошили" Олешки перед приездом журналистов – СМИ

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
4,3 т.
Убирали трупы с улиц: оккупанты "прихорошили" Олешки перед приездом журналистов – СМИ
Въезд в оккупированные Олешки. Источник: Facebook/Дмитро Лубінець

Российские оккупанты убрали тела умерших и погибших, а также вывезли мусор с улиц временно оккупированных Олешек в Херсонской области перед началом эвакуации местных жителей. За последние месяцы в городе обострился гуманитарный кризис из-за сложных условий жизни в оккупации.

Об этом сообщает hromadske. В населенный пункт прибыла гуманитарная миссия, которую сопровождали телевизионные журналисты.

Оккупанты убрали тела умерших и мусор

По словам руководительницы благотворительного фонда "Крила Фундейшн" Александры Книги, которая поддерживает связь с жителями Олешек и их семьями, местные жители были удивлены переменами на улицах. Люди, которые в первые дни режима тишины приходили регистрироваться в больницу, радовались, что город наконец убрали после длительного запустения.

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"Они убрали трупы, убрали весь мусор. И люди, когда ходили регистрироваться в больницу в первые дни тишины, очень радовались, что за долгое время убрали трупы и мусор. Они уже очень давно не видели город таким", – рассказала Книга.

Убирали трупы с улиц: оккупанты ''прихорошили'' Олешки перед приездом журналистов – СМИ

Оккупированные Олешки. Источник: Скриншот

Улицы готовили к съемкам 

О подготовке Олешек к приезду журналистов также сообщила генеральный директор благотворительной организации Emile Foundation Мариам Ламберт. По ее словам, оккупанты не только убирали улицы, но и красили бордюры.

"Убирают все улицы, красят бордюры и приводят все в порядок для камер", – сообщила Ламберт.

В то же время гуманитарная ситуация в Олешках остается критической. В подвале местной больницы хранится около сотни тел умерших и погибших, некоторые из них находятся там еще с зимы. Местные жители рассказывали о невыносимом смраде возле здания.

Напомним, первая леди США Мелания Трамп заявила, что Украина и Россия достигли договоренности о локальном перемирии для эвакуации мирных жителей из Олешек. Оно предусматривало временное прекращение боевых действий возле города, чтобы оказать помощь населению и обеспечить безопасный коридор для эвакуации.

Как писал OBOZ.UA, в аэропорту Гомеля в Беларуси приземлился самолет с представителями украинской и российской делегаций, которые участвовали в гуманитарной операции в прифронтовых Олешках на Херсонщине. На борту также находились иностранные журналисты. В Гомеле готовились принять эвакуированных граждан и создать надлежащие условия для участников гуманитарной миссии.

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