Получала указания от куратора: в Украине задержали 17-летнюю девушку, которая помогала ФСБ травить военных. Фото

На Житомирщине правоохранители задержали несовершеннолетнюю, которая работала на российскую ФСБ. 17-летняя девушка помогала врагу травить украинских военных.

Видео дня

Из-за действий задержанной погибли как минимум двое защитников, еще четыре убийства удалось предотвратить. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Задержана несовершеннолетняя пособница убийств украинских военных

О том, что полицейские Житомирщины задержали 17-летнюю девушку по подозрению в причастности к организованным ФСБ отравлениям украинских воинов, сообщил врио главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

По данным следствия,несовершеннолетняя по указанию российского куратора фасовала наркотики и отправляла их по почте, указывая вымышленные данные отправителя. За это ей обещали не менее 5 тысяч гривен. Организаторы же связывались с военными через Telegram и предлагали бесплатные наркотики. После получения посылок им давали указание употребить их на камеру.

"Получатели не знали, что в капсулах содержится смертельная доза метадона. От отравления погибли двое военных на Житомирщине. Расследуя эти убийства, полицейские установили других получателей посылок. Это позволило предотвратить еще четыре убийства – в Кировоградской, Запорожской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях", – говорится в сообщении.

РЕКЛАМА

В настоящее время задержанной сообщили о подозрении в пособничестве умышленному убийству двух человек по предварительному сговору и пересылке наркотиков и психотропных веществ с целью сбыта. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Проверяется ее причастность к другим преступлениям.

"Двое погибших самовольно оставили воинские части. Военные, которых удалось спасти, продолжили службу. Для ФСБ эта разница не имеет значения. Человека выбирают мишенью именно потому, что он – украинский военный. Ведь цель России – убивать наших людей и дестабилизировать ситуацию внутри страны", – подчеркнул Цуцкиридзе.

Главные истории дня

Он также обратился к украинским воинам и их близким с предупреждением, которое может спасти им жизнь.

"Человек, который предлагает помощь, присылает подарки или настойчиво ищет личной встречи, может выполнять задание врага. Будьте осторожны с новыми знакомыми. Не принимайте лекарства или другие препараты, а также пищу и напитки сомнительного происхождения от малознакомых людей. Если вас склоняют что-либо употребить, оказывают давление или угрожают – сохраните переписку и сообщите в полицию по номеру 102. Обращайтесь также, если такая ситуация касается вашего побратима: эта информация может помочь вовремя предотвратить убийство", – подчеркнул глава НПУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала очередного вражеского агента. Он навел российские ракеты на позиции своего подразделения и готовил удар по Киевской области.