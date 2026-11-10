Нацполиция расследует отравление 23 военных по заказу РФ: среди подозреваемых семеро несовершеннолетних девушек

В Украине правоохранители расследуют серию смертельных отравлений украинских военнослужащих, к которым, по данным следствия, причастны российские спецслужбы. В рамках 21 уголовного производства фигурируют 23 погибших защитника, а среди лиц, уличенных в причастности к преступлениям, – семеро несовершеннолетних девушек.

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Об этом сообщает Следствие.Инфо со ссылкой на ответ Главного следственного управления Национальной полиции на журналистский запрос. По информации правоохранителей, в 13 случаях для отравления военных использовали метадон, а самой младшей из разоблаченных фигуранток на момент совершения преступления было всего 14 лет.

Как российские спецслужбы вербуют несовершеннолетних

В Нацполиции отметили, что российские спецслужбы привлекают детей к совершению преступлений через мессенджеры, в частности Telegram, сайты знакомств и другие социальные сети. По данным следствия, несовершеннолетних используют для поиска потенциальных жертв и непосредственного выполнения преступных заданий.

О механизме вербовки рассказал полковник Национальной полиции Андрей Бондаренко. В частности, он привел в пример 14-летнюю девушку из Ровно, которую российский куратор привлек к знакомству с украинским военнослужащим.

По словам правоохранителя, куратор попросил несовершеннолетнюю сделать макияж и отправить несколько селфи, чтобы она выглядела старше своего возраста. После этого с военным от ее имени и под ее фотографиями общался уже сам представитель российских спецслужб.

"Кураторы Российской Федерации попросили сделать макияж, чтобы было видно, что ей не 14 лет, а чтобы выглядела старше, как совершеннолетняя девушка. На что она согласилась, сделала себе макияж, сделала несколько селфи и отправила кураторам. Дальше уже от ее имени, под ее фото, именно куратор переписывался с военнослужащим Вооруженных сил Украины", – рассказал Бондаренко.

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Позже девушка встретилась с военным. Как отметил полицейский, во время свидания она была на видеосвязи с куратором. Когда мужчине стало плохо, несовершеннолетняя не вызвала медиков, а начала душить его подушкой и зарядным кабелем от телефона.

Сколько дел расследуют правоохранители

По информации Национальной полиции, в рамках расследований уже есть первые процессуальные результаты. По четырем уголовным производствам прокуроры утвердили обвинительные акты и передали материалы в суд. Сейчас продолжается судебное разбирательство, еще одно производство направили по подследственности в другой правоохранительный орган.

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По другим делам досудебное расследование продолжается: правоохранители проводят следственные действия и назначают судебные экспертизы.

Бондаренко подчеркнул, что к организации отравлений привлечен не один человек, а целая группа исполнителей. Они могут отвечать за вербовку несовершеннолетних, поиск и доставку метадона, установление контактов с военными и непосредственное совершение преступлений.

"Продолжаются следственные действия по установлению фигурантов, причастных к вербовке, поиску и отправке метадона, поиску жертвы, поиску исполнителя. Мы понимаем, что работает не один человек, а группа людей, у которых одна цель – отравление наших военнослужащих, убийство путем отравления", – отметил полицейский.

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Украинцев призывают быть осторожными при знакомствах в интернете

Правоохранители и военные проводят профилактическую работу, чтобы предотвратить подобные преступления. В частности, украинцев призывают не доверять незнакомцам в чатах Telegram, группах знакомств и на специализированных сайтах, в частности Badoo.

Бондаренко предупредил, что даже романтическое предложение встретиться с цветами и шампанским может быть частью заранее спланированной ловушки российских кураторов.

Напомним, на Ровенщине 14-летняя девушка, завербованная российской ФСБ через Telegram, отравила метадоном и задушила инструктора учебного центра ВСУ. После задержания правоохранители установили, что ее действиями руководил российский куратор.

Как писал OBOZ.UA, российские спецслужбы используют фальшивые знакомства, чтобы заманивать украинских военных в ловушки. Для покушений на защитников враг применяет не только взрывчатку, но и ядовитые вещества, в частности соединения на основе метадона.