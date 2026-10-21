По заданию РФ наводил авиабомбы на Краматорск: как наказали предателя Украины

15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил агент РФ, который корректировал удары российской армии по позициям Сил обороны на Краматорском направлении. По заданию российских военных он собирал координаты украинских фортификационных сооружений и огневых позиций и передавал их врагу для подготовки ударов управляемыми авиабомбами и дальнобойной артиллерией.

Видео дня

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Контрразведка и следователи СБУ разоблачили злоумышленника в январе этого года и задержали по месту жительства.

Наводил удары по позициям украинских военных

По данным следствия, агент работал на одну из российских вооруженных группировок, которая воюет на восточном направлении. Он отслеживал места расположения украинских военных, фортификационные сооружения и огневые позиции Сил обороны.

Для сбора информации предатель совершал "разведывательные вылазки", которые маскировал под поездки на подработку в Краматорск. Во время таких поездок он вел разведку и фиксировал объекты, необходимые российской стороне.

Полученные координаты российский агент передавал через мессенджер в виде скриншотов с обозначениями военных объектов на Google Maps.

Российские оккупанты дополнительно проверяли полученные от предателя данные. Сначала они запускали разведывательные беспилотники, а после подтверждения наличия цели готовили огневой удар.

По данным СБУ, полученная информация использовалась для наведения сверхтяжелых управляемых авиационных бомб и дальнобойной артиллерии на места базирования украинских военных.

Как завербовали агента

К сотрудничеству с российскими спецслужбами осужденного привлек его знакомый из РФ, которому он рассказывал, что ждет захвата Россией всей территории Донецкой области.

РЕКЛАМА

После вербовки агент получал задания от "связного" – российского военного, который координировал его деятельность и передавал полученную информацию своему командиру.

Сотрудники СБУ задержали агента по месту жительства. Параллельно правоохранители приняли меры, чтобы обезопасить места расположения Сил обороны в районе его шпионской деятельности.

Предатель получил судебный приговор

Во время обыска у мужчины изъяли два смартфона, которые он использовал для конспиративной связи с представителями РФ.

Суд признал агента виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Главные истории дня

Досудебное расследование проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве СБУ задержала 18-летнего агента ФСБ, который пытался активировать для российской армии 148 спутниковых терминалов Starlink. По данным следствия, Россия планировала использовать эти устройства для обеспечения интернет-связью и планирования боевых операций своих войск в Донецкой и Запорожской областях.