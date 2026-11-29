В Закарпатье несовершеннолетний водитель устроил смертельное ДТП. Вечером 28 ноября 17-летний юноша на "ВАЗ-2105" сбил 49-летнего велосипедиста.

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После столкновения автомобиль продолжил движение, протащив мужчину по дороге еще несколько метров: пострадавший умер на месте от полученных травм. Подробности жуткой аварии раскрыли в полиции Закарпатской области.

Что известно

Трагедия произошла в Мукачевском районе вечером в субботу, 28 ноября.

В селе Великие Лучки, как установили правоохранители отдела полиции № 1 Мукачевского РУП, 17-летний местный житель, который ехал за рулем автомобиля "ВАЗ-2105" по Мукачевской улице, сбил человека.

"Во время движения водитель совершил наезд на 49-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении. После столкновения автомобиль продолжил движение и протащил мужчину вместе с велосипедом еще несколько метров, прежде чем остановиться. В результате полученных травм велосипедист погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Правоохранители проверили водителя автомобиля на состояние алкогольного опьянения – и установили, что он был трезв.

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В салоне автомобиля также находились двое односельчан несовершеннолетнего.

И автомобиль, и велосипед полицейские изъяли и поместили на спецплощадку.

"В полиции Мукачевщины происшествие квалифицировали по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии, в частности каким образом несовершеннолетний получил доступ к управлению автомобилем", – говорится в сообщении.

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