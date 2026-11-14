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На трассе Харьков – Киев произошло масштабное ДТП: движение полностью парализовано, горели авто

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
10,5 т.
ДТП с пожаром
ДТП с грузовиком DAF. Источник: пресс-служба Патрульной полиции

На трассе Киев – Харьков возле города Яготин в Киевской области вечером 14 ноября перевернулся и загорелся грузовик, перевозивший газовый конденсат. Из-за масштабного ДТП пришлось временно перекрыть движение транспорта в обоих направлениях.

В комментарии OBOZ.UA представители Патрульной полиции Киевщины сообщили, что авария произошла на 115-м километре автодороги недалеко от села Богдановка Бориспольского района. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

На трассе Харьков – Киев произошло масштабное ДТП: движение полностью парализовано, горели авто

ДТП на трассе Киев – Харьков. Источник: пресс-служба Нацпола

На трассе Харьков – Киев произошло масштабное ДТП: движение полностью парализовано, горели авто

Пламя потушили спасатели. Источник: пресс-служба Нацпола

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Предварительно известно, что водитель DAF не справился с управлением, в результате чего грузовик столкнулся с отбойником и перевернулся. После этого произошел серьезный пожар.

Экипажи патрульных полицейских, работавшие на месте ДТП, обеспечили перекрытие движения и отвели другие транспортные средства с водителями на безопасное расстояние.

По состоянию на вечер субботы правоохранители организовывали объезд участка, где произошло дорожно-транспортное происшествие.

Около 21:50 в своем Telegram-канале глава Киевской областной госадминистрации Тимур Ткаченко заявил, что информация о погибших и пострадавших уточнялась.

"Призываю водителей учитывать перекрытие дороги, по возможности выбирать альтернативные маршруты", – попросил Ткаченко.

На трассе Харьков – Киев произошло масштабное ДТП: движение полностью парализовано, горели авто

Авария на Киевщине вечером в субботу, 14 ноября 2026 года. Источник: пресс-служба Патрульной полиции

На трассе Харьков – Киев произошло масштабное ДТП: движение полностью парализовано, горели авто

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Telegram Тимура Ткаченко

Как писал OBOZ.UA, недавно в Нежине на Черниговщине суд вынес приговор водителю, который 29 ноября 2025 года сбил двух женщин, которые впоследствии умерли в больнице. Мужчину приговорили к 6,5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

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