На трассе Харьков – Киев произошло масштабное ДТП: движение полностью парализовано, горели авто

На трассе Киев – Харьков возле города Яготин в Киевской области вечером 14 ноября перевернулся и загорелся грузовик, перевозивший газовый конденсат. Из-за масштабного ДТП пришлось временно перекрыть движение транспорта в обоих направлениях.

Видео дня

В комментарии OBOZ.UA представители Патрульной полиции Киевщины сообщили, что авария произошла на 115-м километре автодороги недалеко от села Богдановка Бориспольского района. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Предварительно известно, что водитель DAF не справился с управлением, в результате чего грузовик столкнулся с отбойником и перевернулся. После этого произошел серьезный пожар.

Экипажи патрульных полицейских, работавшие на месте ДТП, обеспечили перекрытие движения и отвели другие транспортные средства с водителями на безопасное расстояние.

По состоянию на вечер субботы правоохранители организовывали объезд участка, где произошло дорожно-транспортное происшествие.

Около 21:50 в своем Telegram-канале глава Киевской областной госадминистрации Тимур Ткаченко заявил, что информация о погибших и пострадавших уточнялась.

РЕКЛАМА

"Призываю водителей учитывать перекрытие дороги, по возможности выбирать альтернативные маршруты", – попросил Ткаченко.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Нежине на Черниговщине суд вынес приговор водителю, который 29 ноября 2025 года сбил двух женщин, которые впоследствии умерли в больнице. Мужчину приговорили к 6,5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Главные истории дня