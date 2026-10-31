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На Прикарпатье в ДТП погибла супружеская пара: подробности трагедии. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
1,8 т.
На Прикарпатье в ДТП погибла супружеская пара: подробности трагедии. Фото
В Бурштыне в результате ДТП погибла пожилая супружеская пара. Источник: Нацполиция

В Бурштине (Прикарпатье) произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. В результате инцидента погибла пожилая супружеская пара.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Что известно об аварии

ДТП произошло 31 октября около 06:40 на автодороге Н-10 в Бурштине. По предварительным данным, на улице Мицкевича столкнулись Toyota Land Cruiser и Daewoo Lanos. В результате аварии два человека погибли на месте.

"В результате аварии погибли водитель и пассажирка автомобиля Daewoo Lanos. Это – супруги, местные жители в возрасте 88 и 79 лет", – говорится в сообщении.

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На Прикарпатье в ДТП погибла супружеская пара: подробности трагедии. Фото

Источник: Facebook/полиция Ивано-Франковской области

На Прикарпатье в ДТП погибла супружеская пара: подробности трагедии. Фото

Источник: Facebook/полиция Ивано-Франковской области

Внедорожником Toyota Land Cruiser управлял 28-летний житель Косовского района. В машине также ехали трое пассажиров, которые, по предварительной информации, не пострадали.

На Прикарпатье в ДТП погибла супружеская пара: подробности трагедии. Фото

Источник: Facebook/полиция Ивано-Франковской области

На месте работают следственно-оперативная группа, профильные следователи и спасатели.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия", – говорится в сообщении.

На Прикарпатье в ДТП погибла супружеская пара: подробности трагедии. Фото

Карта. Источник: google.com.ua

На Прикарпатье в ДТП погибла супружеская пара: подробности трагедии. Фото

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, на Хмельнитчине в ДТП погибли трое детей. 30 октября правоохранители нашли автомобиль ВАЗ 21099 в реке, внутри находились тела 13-летней девочки и двух мальчиков в возрасте 15 и 16 лет.

Как писал OBOZ.UA, в Днепропетровской области пьяный водитель багги сбил 11-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги, и скрылся с места ДТП. Уровень алкоголя в его крови составлял 2,9 промилле, а ребенок от полученных травм погиб на месте. 

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