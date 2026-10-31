На Прикарпатье в ДТП погибла супружеская пара: подробности трагедии. Фото

В Бурштине (Прикарпатье) произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. В результате инцидента погибла пожилая супружеская пара.

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Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Что известно об аварии

ДТП произошло 31 октября около 06:40 на автодороге Н-10 в Бурштине. По предварительным данным, на улице Мицкевича столкнулись Toyota Land Cruiser и Daewoo Lanos. В результате аварии два человека погибли на месте.

"В результате аварии погибли водитель и пассажирка автомобиля Daewoo Lanos. Это – супруги, местные жители в возрасте 88 и 79 лет", – говорится в сообщении.

Внедорожником Toyota Land Cruiser управлял 28-летний житель Косовского района. В машине также ехали трое пассажиров, которые, по предварительной информации, не пострадали.

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На месте работают следственно-оперативная группа, профильные следователи и спасатели.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия", – говорится в сообщении.

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Напомним, на Хмельнитчине в ДТП погибли трое детей. 30 октября правоохранители нашли автомобиль ВАЗ 21099 в реке, внутри находились тела 13-летней девочки и двух мальчиков в возрасте 15 и 16 лет.

Как писал OBOZ.UA, в Днепропетровской области пьяный водитель багги сбил 11-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги, и скрылся с места ДТП. Уровень алкоголя в его крови составлял 2,9 промилле, а ребенок от полученных травм погиб на месте.