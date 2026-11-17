В понедельник, 16 ноября, в Полтавской области автомобиль Peugeot сбил двух женщин 1958 и 1951 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. После этого на одну из этих женщин наехал еще один автомобиль.

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В результате ДТП одна из пострадавших погибла, а другую с многочисленными травмами доставили в больницу. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.

Что известно

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 ноября около 17:00 на автодороге Полтава-Олександрия, вблизи села Мачухи Полтавского района.

Как отметили в полиции, автомобиль Peugeot, которым управлял водитель 1971 года рождения, сбил двух женщин 1958 и 1951 годов рождения, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. После этого на одну из женщин наехал еще один автомобиль марки Renault, которым управлял водитель 1987 года рождения.





ДТП на Полтавщине. Источник: Национальная полиция Украины

В результате ДТП пешеход 1958 года рождения погибла на месте от полученных травм. Другую женщину с многочисленными травмами доставили в больницу.

По данному факту полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обстоятельства и причины ДТП выясняют следователи.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Нежине на Черниговщине суд вынес приговор водителю, который 29 ноября 2025 года сбил двух женщин, которые впоследствии умерли в больнице. Мужчину осудили к 6,5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.