В Полтавской области автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе: одна погибла. Фото
В понедельник, 16 ноября, в Полтавской области автомобиль Peugeot сбил двух женщин 1958 и 1951 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. После этого на одну из этих женщин наехал еще один автомобиль.
В результате ДТП одна из пострадавших погибла, а другую с многочисленными травмами доставили в больницу. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.
Что известно
Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 ноября около 17:00 на автодороге Полтава-Олександрия, вблизи села Мачухи Полтавского района.
Как отметили в полиции, автомобиль Peugeot, которым управлял водитель 1971 года рождения, сбил двух женщин 1958 и 1951 годов рождения, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. После этого на одну из женщин наехал еще один автомобиль марки Renault, которым управлял водитель 1987 года рождения.
В результате ДТП пешеход 1958 года рождения погибла на месте от полученных травм. Другую женщину с многочисленными травмами доставили в больницу.
По данному факту полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас обстоятельства и причины ДТП выясняют следователи.
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