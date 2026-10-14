В Полтавской области 15-летний парень умер от отравления: что известно о трагедии

В Полтавской области отравление для 15-летнего парня закончилось трагическим исходом. После госпитализации медики пытались реанимировать подростка.

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Несмотря на все усилия ребенок умер. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Подробности трагедии

По информации правоохранительных органов, сообщение о смерти 15-летнего парня, который накануне ночью был госпитализирован с признаками отравления, поступил в полицию Миргородского района 13 октября около 16:00.

Медики пытались спасти жизнь подростка. К сожалению, несмотря на усилия, парень скончался в больнице.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Тело несовершеннолетнего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе причины и обстоятельства возникновения интоксикации.

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