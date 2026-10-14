В Полтавской области 15-летний парень умер от отравления: что известно о трагедии

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствийРоссия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствийВ Белом доме продолжается обсуждение разведданных по Украине: Semafor назвал главного адвоката КиеваВ Белом доме продолжается обсуждение разведданных по Украине: Semafor назвал главного адвоката КиеваВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий"Жаль, что мы теряем сильного партнера": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным. Видео"Жаль, что мы теряем сильного партнера": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным. Видеоатака шахедовУкраина под массированной воздушной атакой: в небе более сотни российских "Шахедов""Враг присутствует в северных районах города": в ВСУ раскрыли планы армии РФ в Купянске"Враг присутствует в северных районах города": в ВСУ раскрыли планы армии РФ в КупянскеСколько стратегических бомбардировщиков держит Россия на авиабазах "Энгельс" и "Оленья": новые спутниковые снимкиСколько стратегических бомбардировщиков держит Россия на авиабазах "Энгельс" и "Оленья": новые спутниковые снимкиРосмедиа сообщили о визите в РФ директора ФБР, в американском бюро опровергли информацию: что известноРосмедиа сообщили о визите в РФ директора ФБР, в американском бюро опровергли информацию: что известноВ Харьковской области задержали убийцу пяти украинских военных и одного гражданского: им оказался военнослужащий армии РФ. ФотоВ Харьковской области задержали убийцу пяти украинских военных и одного гражданского: им оказался военнослужащий армии РФ. ФотоПарламент немецкой Саксонии-Анхальт призвал прекратить помощь Украине: однако есть исключениеПарламент немецкой Саксонии-Анхальт призвал прекратить помощь Украине: однако есть исключение

В Полтавской области 15-летний парень умер от отравления: что известно о трагедии

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
icon 9,2 т.
В Полтавской области 15-летний парень умер от отравления: что известно о трагедии
В Полтавской области 15-летний парень умер от отравления. Источник: pexels

В Полтавской области отравление для 15-летнего парня закончилось трагическим исходом. После госпитализации медики пытались реанимировать подростка.

Несмотря на все усилия ребенок умер. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Подробности трагедии

По информации правоохранительных органов, сообщение о смерти 15-летнего парня, который накануне ночью был госпитализирован с признаками отравления, поступил в полицию Миргородского района 13 октября около 16:00.

Медики пытались спасти жизнь подростка. К сожалению, несмотря на усилия, парень скончался в больнице.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 2,2 т.
В ДТП в Харьковской области погибла женщина, чью семью убил российский дрон. Фото
icon 2,2 т.
В ДТП в Харьковской области погибла женщина, чью семью убил российский дрон. Фото
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 5,6 т.
В Харьковской области неизвестный застрелил пятерых военнослужащих: проверяется версия о российской ДРГ
icon 5,6 т.
В Харьковской области неизвестный застрелил пятерых военнослужащих: проверяется версия о российской ДРГ
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 6,1 т.
Отец-воспитатель с Херсонщины совершал сексуальное насилие над семью девочками: как его наказали. Фото
icon 6,1 т.
Отец-воспитатель с Херсонщины совершал сексуальное насилие над семью девочками: как его наказали. Фото

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Тело несовершеннолетнего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе причины и обстоятельства возникновения интоксикации.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что суд Ивано-Франковской области приговорил к 7 годам лишения свободы 18-летнюю мать, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забила до смерти своего семимесячного сына, поскольку он мешал ей спать. Утром бабушка и прабабушка обнаружили мертвого ребенка и вызвали медиков.

Похожие темы
подростковый возрастумер ребенокотравлениеНациональная полиция Украины
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться